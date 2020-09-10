Спустя два года ЗАЗ возобновляет выпуск автомобилей Renault
Перед началом работы автозавод прошел крупную модернизацию.
Запорожский автозавод (ЗАЗ) возобновляет спустя два года производство автомобилей Groupe Renault для местного рынка.
Об этом сообщила пресс-служба корпорации.
Отмечается, что перед началом работы ЗАЗ прошел крупную модернизацию, чтобы полностью соответствовать мировым стандартам качества. В частности, на заводе развернута система стандартизации качества Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.
По мнению корпорации, проект станет значительным знаком возрождения украинской автомобильной промышленности.
"Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды "Сделано в Украине" будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault", – говорится в сообщении.
В компании заявили, что локализованная сборка на заводе позволяет оставаться в непосредственной близости от клиентов и адаптировать сервис к потребностям рынка.
ЗАЗ принадлежит корпорации УкрАвто Тариэла Васадзе.
Отметим, в 2018 году ЗАЗ в связи с экономической нецелесообразностью прекратил выпуск легковых автомобилей. В том же году в Кабмине рассказали о возможности размещения производственных мощностей компании Renault в Украине.