Стало известно, когда в Украине появится JAC J7

Компания JAC Motors активно расширяет свой модельный ряд.

В конце первого квартала 2021 на украинском рынке появится новый автомобиль — лифтбек J7, сообщает компания-производитель. Данная модель является результатом коллаборации двух автомобильных корпораций — JAC Motors и Volkswagen Group, — благодаря чему лифтбек сочетает в себе азиатскую технологичность и немецкие стандарты качества.

[ + – ] Автомобиль модели JAC J7 Фото: JAC

Над его дизайном трудилась интернациональная команда во главе с генеральным директором JAC Italy Design Center Даниэлем Гальоне. Так как автомобиль должен хорошо маневрировать в условиях городских джунглей, его пропорции соотносятся с кузовом спортивного купе, при этом сохранены внутренние габариты. Двухцветная окраска создает визуальный эффект "парящей крыши", а светодиодная оптика и задний фонарь на всю ширину кузова стилистически выделяют лифтбек среди других авто этого класса.

Под капотом новинка имеет 1,5 Turbo двигатель в 136 л.с., в сочетании с CVT-трансмиссией, обеспечивает плавное и комфортное вождение. Максимальная скорость автомобиля — 170 км/ч.

[ + – ] Длина лифтбека JAC J7 составляет 4775 мм Фото: JAC

Длина лифтбека составляет 4775 мм, колесная база — 2760 мм, а ширина и высота — 1820 мм и 1492 мм. В снаряженном виде авто весит от 1432 кг до 1440 кг в зависимости от модификации. J7 имеет динамичный силуэт с покатой крышей и проработанной аэродинамикой: коэффициент сопротивления воздуху равен 0,29.

[ + – ] Авто имеет автоматическую коробку передач Фото: JAC

В список оборудования включены светодиодные фары и дневные ходовые огни, а также наружные зеркала с электроприводом и обогревом. Кроме того, доступны USB-разъемы для передних и задних пассажиров, цифровая приборная панель с диагональю 7 дюймов, современная центральная консоль с 10,4-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы, кожаный салон, спортивные кресла, атмосферная подсветка, климат-контроль — это не полный список опций нового JAC J7.

[ + – ] Авто JAC J7 имеет кожаный салон и цифровую приборную панель Фото: JAC

Разработчики лифтбека позаботились и о безопасности водителя и пассажиров: корпус создан из высокопрочной стали, усовершенствованное шасси (Volkswagen Tuning E-Type), антиблокировочная система (ABS), система распределения тормозных усилий (EBD), электронная система динамической стабилизации (ESP), система курсовой устойчивости (ESC), система контроля давления в шинах (TPMS), 6 подушек безопасности и крепления для детского сиденья стандарта ISOFIX.

[ + – ] Новинка от JAC появится в Украине в первом квартале 2021 года Фото: JAC

Передние кресла имеют боковую поддержку и подголовники интегрированного типа. Позади — диван с откидным подлокотником по центру и собственные дефлекторы вентиляции.

Лифтбек оснащен большим багажным отделением, объем которого в обычном состоянии составляет 540 л, а благодаря широкой арке пятой двери, доступ в багажник удобен и прост.

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