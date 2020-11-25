Хакер смог взломать Tesla Model X с помощью Bluetooth

Устройство за $300 дало возможность угнать электрокар за 1,5 минуты.

Леннерт Воутерс, эксперт по кибербезопасности из Бельгии, нашел уязвимости в системе защиты электрокара Tesla Model X. Он смог взломать авто за 90 секунд и даже снял видеоролик, как это можно сделать, передает издание hothardware.com.

Для взлома Леннерт использовал спецоборудование, работающее на базе портативного компьютера с модулем Raspberry Pi, протокол Bluetooth, смартфон. Оборудование хакер собрал самостоятельно, потратив на все компоненты около $300. В итоге все уместилось в небольшой ящик, который вполне влезет в любой рюкзак.

[ + – ] Просесс взлома автомобиля Tesla Model X

Как видно из ролика, получить уникальный ID-номер электрокара тоже было нетрудно: Воутерс получил доступ и считал его через лобовое стекло. Радиокод для разблокировки Tesla Model X хакер получил, считав его с брелока бесключевого доступа, приблизившись к владельцу авто.

Чтобы взломать машину, нужно находиться в радиусе 5 м от брелока бесключевого доступа, иначе ничего не получится. Также необходимо хорошо разбираться в программировании и иметь выдержку. И все же угон возможен, при большом желании. Что и доказал Леннерт Воутерс.

Издание Hot Hardware сообщает, что автопроизводитель уже работает над устранением данной уязвимости. По словам Воутерса, Tesla выпустит нужную "заплатку" в течение месяца.

Ранее стало известно, что Tesla стал самым дорогим автопроизводителем в мире — его апитализация превысила $500 млрд. Nasdaq сообщила, что к открытию торгов на бирже цена одной акции компании составила $527,48. Это своего рода рекорд для автобренда.