Американцы создали электрокар, который не нуждается в зарядке

Машина на "солнечном" аккумуляторе может преодолеть расстояние в 1600 км.

Инженеры компании Aptera заявили, что им удалось создать электрокар, питающийся от солнечной энергии. Суперэкологичной машине, чтобы подзарядиться, не придется потреблять электроэнергию, передает издание The Verge. Создатели авто утверждают, что максимально укомплектованный автомобиль способен проехать 1600 км на одном заряде.

Модель базовой комплектации получила аккумулятор ёмкостью 25 кВт⋅ч, что дает ей возможность проехать 400 км на одном заряде. Однако во время движения батарея не подзаряжается. Но есть и плюс — солнечные батареи, расположенные на крыше, в течение дня могут подзаряжать аккумулятор на 70 км пробега. Мощность двигателя составляет 134 л. с., благодаря чему авто разгоняется до 100 км/ч всего за 5,5 с.

В Aptera планируют поставить на поток авто с батареями емкостью 40 кВт·ч (запасом хода 640 км) и 60 кВт·ч (запас хода 960 км), а также 100 кВт·ч (запас хода до 1600 км). Машина в максимальной комплектации будет располагать мотором мощностью 201 л.с. с полным приводом.

[ + – ] Внешний вид и фукнционал нового электрокара Aptera

"С технологией Aptera Never Charge вы можете больше не беспокоиться о подзарядке авто — просто едьте куда и когда хотите", — пообещал соучредитель Aptera Крис Энтони.

Электрокар сделан из композитных материалов, что делает его очень легким. В зависимости от комплектации, вес машины будет варьироваться от 816 до 998 кг. В салоне могут уместиться водитель, пассажир и домашний питомец средних размеров.

Есть еще несколько интересных особенностей: авто имеет три колеса и суперобтекаемую форму с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,13 (у Tesla Model 3, например, коэффициент равен 0,23). Базовый электромобиль будет стоить $25 900, а полностью укомплектованный — $46 000. Поставки ожидаются в 2021 году, а предзаказ можно сделать уже сегодня.

Напомним, что впервые трехколесный концепт компания Aptera презентовала в 2011 году. Но этот проект оказался провальным. Сумев найти инвесторов и получив в кредит в $150 млн, Aptera удалось реализовать свою давнишнюю задумку.

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