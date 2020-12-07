В Великобритании запущена первая зарядная станция для электрокаров, работающая на солнечных батареях

Станция может одновременно заряжать до 36 авто.

Компания Gridserve построила зарядную станцию для электротранспорта, оснащенную солнечными панелями. Как заявляет производитель, она сможет подзаряжать авто даже в непогоду или ночью, передает издание theverge.com.

Суммарная мощность станции составляет 350 кВт. Это дает возможность заряжаь одновременно 36 электрокаров. Кстати, станция ориентирована только на электротранспорт.

[ + – ] Солнечные батареи находятся на навесах станции Gridserve Фото: Gridserve

Ее солнечные панели расположены на крышах навесов. Имеется и дополнительный аккумулятор емкостью 6 МВт·ч, дающий возможность зарядить машину в ночное время суток, или в плохую погоду, когда небо затянуто тучами. Накопленная им энергия эквивалентна 24 тыс. миль, пройденным электрокаром. Обычные зарядные устройства за 20 минут напитают электромобиль энергией, которой хватит на 300 км пути.

[ + – ] Станция ориентирована только на электромобили Фото: Gridserve

Стартовая цена электроэнергии составит около 0,24 фунта стерлингов (чуть более 9 грн) за киловатт-час. Компания утверждает, что это самый низкий тариф на рынке сверхмощных автомобильных зарядных станций.

Отметим, что недавно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна должна перейти на электротранспорт к 2030 году. Но не только у британцев такие планы. Компания Tesla установила 20 тыс. станций Supercharger по всему миру, и продолжит и далее расширять сеть, ввиду перехода многих автомобилистов на экологически чистый транспорт.