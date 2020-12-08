Электрокар испытывали в условиях города перед официальным релизом.

Презентация беспилотного электромобиля Amazon Zoox намечена на 14 декабря 2020 года, однако недавно жители города Сан-Франциско (США) увидели его на улице, сообщает издание thenextweb.com.

Фото робомобиля опубликовал в своем Twitter пользователь по имени Кристиан Клаус. "Zoox засняли возле отеля Fairmont. Для меня 2021 год уже наступил. Впереди нас ждет захватывающее будущее!", — прокомментировал Крис.

[ + – ] Беспилотный электромобиль Amazon Zoox Фото: Скриншот/Twitter

Amazon приобрела компанию Zoox в начале 2020 года. Сумма сделки составила $1,2 млрд. Если бы не контракт с Amazon, стартапу Zoox пришлось бы худо. Дело в том, что в марте прошлого года Tesla обвинила Zoox в краже разработок и подала два судебных иска против нескольких своих бывших сотрудников, перешедших работать в Zoox. В частности, им инкриминировалось за похищение коммерческой тайны. Этот скандал существенно подмочил репутацию калифорнийского стартапа.

Но уже сегодня мы видим, что электрокар проходит тестирование в условиях города. Он сможет не только перевозить пассажиров, но и доставлять небольшие грузы. В салоне не предусмотрено сидение для водителя, а пассажиры располагаются лицом к лицу.

[ + – ] Amazon протестировала свой беспилотный автомобиль Zoox на дорогах Сан-Франциско

Некоторые СМИ полагали, что Amazon будет использовать робо-автомобиль для логистики. Однако издание Forbes, ссылаясь на анонимные источники, утверждает, что компания запустит собственный сервис беспилотного такси. Характеристики пока держатся в секрете, но до официального релиза осталось недолго, поэтому — ждем.

А пока в США тестируют беспилотное такси, в Южной Корее уже испытывают летающее такси, но пока в районах, где нет людей и построек.

[ + – ] Zoox заметили на дорогах Сан-Франциско Фото: Reddit [ + – ] Авто, похоже, будет использоваться в качестве такси

Ранее стало известно, что Zoox стала первой компанией в Калифорнии, получившей разрешение на перевозку пассажиров беспилотными автомобилями.