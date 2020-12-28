$16 тыс. за 250 см: Toyota представила малогабаритный электрокар

Новинка получила название С+pod.

На днях Toyota презентовала суперкомпактный городской электрокар. Модель получила название С+pod, передает ukrinform.ua.

В машине могут поместиться только водитель и пассажир, но даже им двоим будет тесновато. Дело в том, что С+pod имеет очень маленькие габариты: 2490 мм в длину, 1290 мм в ширину, 1780 мм в высоту, 1780 мм — колесная база, дорожный просвет составляет 145 мм, колесные диски — 13 дюймов, угол разворота – 3,9 м. Что касается веса, то он варьируется от 570 до 690 кг, в зависимости от комплектации. Легкость машине обеспечивают пластиковые кузовные панели. Авто имеет тонкие светодиодные фары, между которыми интегрирован порт для зарядки.

[ + – ] Новинка С+pod от Toyota поражает своими скромными габаритами

В салоне все очень минималистично: на передней панели расположен монохромная смарт-панель управления и руль. Центрального тоннеля нет, так как разработчики стремились сэкономить площадь. В отделке использовали ткань и пластик.

Электрокар оснащен мотором 1RM, расположенным на задней оси. Его мощность составляет всего 12,5 л.с. а максимальный крутящий момент равен 56 Нм. Новинка может разогнаться до 60 км/ч, не более. Запас хода в 150 км обеспечивает аккумулятор емкостью 9 кВтч. С+pod можно заряжать от обычной зарядки. На это уйдет до 15 часов.

За новую компактную Toyota в базовой комплектации просят $16 тыс., а за топовую версию — $17 тыс. Интересно, что в Японии за такие же деньги можно купить обычный бензиновый автомобиль.

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