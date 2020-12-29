В Гонконге туристы могут "прокатиться" на летающих такси

Китайская компания EHang предлагает путешественникам воздушные экскурсии.

Недавно в Гонконге запустили пробную программу по проведению воздушных экскурсий на электрических аэротакси. В программе принимает участие компания EHang, которая предоставляет транспорт. Об этом компания сообщила на своем официальном ресурсе ehang.com.

К проекту также присоединилась местная компания Greenland Hong Kong Holdings Limited, предоставившая свои земельные участки в использование в качестве лётных баз.

[ + – ] Аэротакси компании EHang

Одна из баз располагается в туристическом месте Forest Lake, неподалеку от нового аэропорта Чжаоцин-Дельта-Хаб на реке Чжуцзян. Именно оттуда аэротакси EHang будут подниматься в небо для демонстрации достопримечательностей. Эту местность выбрали еще и за множество живописных озер, которые удобнее всего обозревать сверху.

Напомним, что государственная программа по развитию воздушного туризма на малых высотах стартовала в КНР в 2017 году. Однако Китай — не единственная страна, где проводится такая инициатива. Например, в Австрии на протяжении года тестируются аэротакси производства немецкой компании Volocopter. По слухам, они будет запущены в коммерческую эксплуатацию к 2023 году.

Ранее мы сообщали, что в Нидерландах появился летающий автомобиль. Компания PAL-V получила лицензию на использование своего летающего автомобиля Liberty от Управления транспортных средств. Пока что машина может ездить по дорогам страны, а вот летать будет после того, как получит авиационный сертификат от европейского агентства по безопасности Easa.