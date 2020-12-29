"Укртелеком" запускает в эксплуатацию сеть зарядок для электрокаров

2 кВт/час обойдутся в 9,9 грн.

1 января 2021 года начнет работать сеть зарядок для электомобилей от компании компания "Укртелеком", передает издание ain.ua.

На данный момент установили 11 станций. К концу января следующего года планируют установить еще 39 станций в таких городах, как Киев, Ирпень, Ворзель, Буча, Вышгород, Борисполь.

Зарядки будут иметь разъемы двух типов: TYPE 2 и TYPE F/SCHUKO (евро-розетка). Их мощность составят 22 кВт и 3,5 кВт. Станции позволят зарядить любой электротранспорт: электромобиль, велосипед, самокат, гироскутер и пр. Единственное условие: нужно иметь собственный кабель.

Что касается тарифов, то 2 кВт/час обойдутся в 9,9 грн. Воспользоваться услугой можно будет при помощи приложения UTrecharge, а оплатить картой. Карта с расположением станций доступна в приложении, а также на сайте utrecharge.ukrtelecom.ua.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании запущена первая зарядная станция для электрокаров, работающая на солнечных батареях. Она может одновременно заряжать до 36 авто.