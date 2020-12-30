Volkswagen презентовала прототип робота-заправщика для электрокаров

Робот будет все делать сам.

Автоконцерн Volkswagen разработал и презентовал прототип автономного робота, способного работать автономно и заряжать электротранспорт, передает издание electrek.co.

Робот оснащен аккумуляторами, благодаря которым он сможет поделиться энергией с электрокарами. Чтобы активировать робота, необходимо будет воспользоваться специальным приложением, а далее он все сделает сам. Такие "заправщики", скорее всего будут использоваться там, где поблизости нет зарядных станций, например, на парковках больших маркетов.

[ + – ] Демонстрация работы новой зарядки от Volkswagen

"При активации, робот самостоятельно найдет ваш автомобиль и приедет к нему. Далее робот и машина сами установят связь, сами откроют розетку и подключат штекер, а после зарядки вернут все устройства на свои места. То есть процесс зарядки будет осуществляться без участия человека", — сообщили в компании.

Как только электромобиль будет полностью заряжен, робот это определит и отвезет свой аккумулятор обратно на центральную зарядную станцию. Пока что гаджет проходит активную стадию тестирования.

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