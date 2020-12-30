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Volkswagen презентовала прототип робота-заправщика для электрокаров

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робот, электрокар, Volkswagen
Фото: скриншот/YouTube

Робот будет все делать сам.

Автоконцерн Volkswagen разработал и презентовал прототип автономного робота, способного работать автономно и заряжать электротранспорт, передает издание electrek.co.

Робот оснащен аккумуляторами, благодаря которым он сможет поделиться энергией с электрокарами. Чтобы активировать робота, необходимо будет воспользоваться специальным приложением, а далее он все сделает сам. Такие "заправщики", скорее всего будут использоваться там, где поблизости нет зарядных станций, например, на парковках больших маркетов.

Демонстрация работы новой зарядки от Volkswagen

"При активации, робот самостоятельно найдет ваш автомобиль и приедет к нему. Далее робот и машина сами установят связь, сами откроют розетку и подключат штекер, а после зарядки вернут все устройства на свои места. То есть процесс зарядки будет осуществляться без участия человека", — сообщили в компании.

Как только электромобиль будет полностью заряжен, робот это определит и отвезет свой аккумулятор обратно на центральную зарядную станцию. Пока что гаджет проходит активную стадию тестирования.

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