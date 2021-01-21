Mercedes презентовал первый электрический хэтчбек – EQA 250

Электроатлет в сегменте компактных автомобилей.

Недавно состоялась мировая премьера новой, полностью электрической модели Mercedes-EQ – EQA, сообщает "АвтоКапитал", генеральное представительство Mercedes-Benz в Украине.

EQA – первый электрический хэтчбек в сегменте компактных автомобилей Mercedes-Benz, обеспечивающий баланс динамических характеристик, цены и экономичности эксплуатации, а также времени выхода на рынок. Появление новинки в официальной дилерской сети "АвтоКапитал" ожидается весной этого года.

Экологично и эффективно

Первой моделью линейки будет EQA 250 (расход электроэнергии смешанный цикл: 15,7 кВт•ч/100 км; выброс CO2 смешанный цикл: 0 г/км) с мощностью 140 кВт и запасом хода 486 км. Позже будут представлены новые версии модели с учетом конкретных потребностей клиентов. Среди них будут как более спортивные модели с дополнительным электродвигателем (eATS) и мощностью свыше 200 кВт, так и модели с запасом хода более 500 км. Для Mercedes-EQ основной путь расширения линейки заключается не в постоянном увеличении батарей, а в последовательном повышении энергоэффективности всех компонентов автомобиля.

Оптимизированная под EQ система навигации Electric Intelligence при расчёте маршрута всегда отдаёт предпочтение самому быстрому варианту с учётом максимально короткой по времени зарядки. Кроме того, алгоритм расчёта маршрута динамично реагирует на изменения, например, в дорожной ситуации или с учетом персонального стиля вождения.

Низкое аэродинамическое сопротивление означает высокую энергоэффективность, что особенно важно для электромобилей. EQA — первая модель из линейки Mercedes-EQ, аэродинамическое проектирование которой полностью проводилось в цифровом формате. Последующие измерения, проведенные в аэродинамической трубе, показали значение Cd 0,28, что подтвердило высокое качество такого моделирования. Зона аэродинамического сопротивления составляет 2,47 м2. Наиболее важные составляющие повышения аэродинамических характеристик включают полностью закрытую систему управления охлажденным воздухом, аэродинамически эффективные передний и задний фартуки, гладкое, практически полностью закрытое днище, специально сконструированные колеса для уменьшения аэродинамического сопротивления и адаптированные передние и задние спойлеры.

Энергоэффективность также была ключевым фактором при проектировании тепловой архитектуры автомобиля. Благодаря тепловому насосу, устанавливаемому в стандартной комплектации, отработанное тепло от электрического силового агрегата может быть использовано для обогрева салона. Это значительно сокращает потребление аккумулятора системой отопления, увеличивая запас хода автомобиля. Кроме того, автомобиль обеспечивает возможность выбора климатического режима для салона EQA еще до запуска автомобиля. Эта функция управляется посредством мультимедийной системы с искусственным интеллектом MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

[ + – ] Электровнедорожник Mercedes EQA Фото: Mercedes-Benz

ИИ в помощь водителю

Стандартная комплектация автомобиля предполагает установку активной системы удержания полосы движения (Active Lane Keeping) и активной системы экстренного торможения (Active Brake Assist). В критических ситуациях активная система экстренного торможения помогает избежать столкновения с помощью автономного торможения или смягчить его последствия. Система также способна снизить скорость в случае обнаружения неподвижных транспортных средств и пешеходов при движении на разрешенной скорости в условиях города. Расширенный пакет ассистентов водителя включает такие функции как, например, помощь при повороте, определение коридора движения при экстренном торможении, мониторинг «слепых зон», информирующий водителя о приближении велосипедистов или автомобилей и выдающий визуальное и звуковое предупреждение при наличии пешеходов в зоне рядом с пешеходными переходами. Функция ECO Assist гарантирует максимальный комфорт вождения с помощью активной системы поддержания дистанции DISTRONIC.

Особое внимание инженеры уделили соответствию автомобиля высочайшим стандартам тишины и отсутствия вибраций в салоне, включая изоляцию электродвигателя от ходовой части и кузова. Этой же цели служат и многочисленные системы демпфирования, предназначенные для предотвращения распространения звука по воздуху.

Безопасность во главе угла

Кузов EQA, базирующийся на надежной конструкции модели GLA, был специально модифицирован для обеспечения конкретных потребностей электромобиля. Батарея расположена в специально разработанном подрамнике, состоящем из элементов, изготовленных методом горячего прессования. Защитный элемент батареи в ее передней части защищает накопитель энергии от посторонних предметов и предотвращает соответствующие повреждения. Разумеется, EQA прошел полный комплекс стандартных испытаний. В нем также соблюдены самые строгие требования к батарее и всем электрическим компонентам.

В стандартную комплектацию входят подушки безопасности водителя и переднего пассажира, коленная подушка безопасности для водителя и боковые подушки безопасности. Передние подушки безопасности для защиты грудной клетки и области таза также входят в стандартную комплектацию, и доступны в качестве дополнительного оборудования для второго ряда сидений. В автомобиле дополнительно может быть установлена система PRE-SAFE®, а передние сиденья оснащены электрическими реверсивными натяжителями катушек ремней.

Технические характеристики

EQA 250 Выбросы CO 2 0 г/км Привод Асинхронный электродвигатель, передний Номинальная мощность кВт 140 Номинальный крутящий момент Н•м 375 Ускорение с 0 до 100 км/ч с 8,9 Максимальная скорость км/ч 160 Емкость батареи (NEDC) кВт•ч 66,5 Расход электроэнергии смешанный (NEDC) кВт•ч/100 км 15,7 Запас хода (NEDC) км 486 Время зарядки от бытовой розетки или от зарядной станции (заряд переменного тока) ч 5:45 Время зарядки от станции быстрой зарядки (постоянного тока) мин 30

Особенности дизайна

Исполнение передней части EQA соответствует характерному дизайну линейки Mercedes-EQ: «Черная панель» (Black Panel) с трехлучевой звездой в центре окружает решётку радиатора и плавно переходит в фары головного освещения. Еще одной отличительной чертой полностью электрических автомобилей линейки Mercedes-EQ являются непрерывные световые полосы в передней и задней части кузова: горизонтальная оптоволоконная полоса соединяет Full-LED фары головного освещения, обеспечивая высокий уровень видимости как в дневное, так и в ночное время. Внутренняя часть фар выполнена с высочайшей точностью и исключительным качеством. Также фары оснащены голубыми полосками, характерными для линейки Mercedes-EQ. Светодиодные задние фонари плавно переходят в спиралеобразную светодиодную полосу, придавая особый образ задней части автомобиля.

[ + – ] Салон нового электрокара Mercedes-Benz EQA Фото: Mercedes-Benz

В салоне многие детали указывают на «электрический» характер модели EQA. В зависимости от комплектации могут быть установлены декоративные панели с подсветкой – новинка в дизайне салона Mercedes-Benz. Эксклюзивные детали модели также включают в себя декоративные элементы цвета розового золота на дефлекторах, креслах и ключе автомобиля. Модель Edition 1 оснащена креслами со специальной перфорацией кожи, через которую видна ткань в фирменном голубом цвете Mercedes-EQ. Цветовая гамма приборной панели с характерными дисплеями продолжает образ с акцентами розового золота и голубого.

Стандартная комплектация EQA

Стандартная комплектация EQA включает: светодиодные фары High Performance с системой адаптивного управления головным светом, дверь багажного отделения EASY-PACK с электроприводом открывания и закрывания, 18-дюймовые легкосплавные диски, активная комфортная подсветка салона с 64 цветами, двойной подстаканник, кресла с регулируемой поясничной опорой, камера заднего вида для лучшего обзора при маневрировании, а также многофункциональное спортивное рулевое колесо в кожаном исполнении.

Удобство использования было одним из главных факторов при разработке EQA. Посадочное место расположено достаточно высоко, что характерно для кроссоверов. Это обеспечивает не только удобство посадки и выхода из автомобиля, но и отличный круговой обзор. Стандартная комплектация включает мультимедийную систему с искусственным интеллектом MBUX (Mercedes-Benz User Experience) дополненную массой специально предусмотренного для EQ контента, как, например, индикация запаса хода, уровня заряда и потока энергии, а также систему навигации Electric Intelligence с интуитивным управлением. Через систему MBUX можно также управлять оптимизированными под EQ навигацией, режимами движения, настраивать ток зарядки и время отправления. Персонализация новой модели может быть выполнена в модификациях Electric Art и AMG Line, а также с помощью пакета Night.

Новинка EQA производится в Раштатте (Германия) и Пекине (Китай). Системы батарей для нее поставляются компанией Accumotive, дочерним предприятием Mercedes-Benz в Каменце (Германия). Завод по производству батарей в Яворе (Польша) также ведет подготовку по производству систем батарей для компактных моделей Mercedes-EQ.