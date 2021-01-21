Mercedes презентував перший електричний хетчбек — EQA 250

Електроатлет у сегменті компактних автомобілів.

Нещодавно відбулася світова премʼєра нової, повністю електричної моделі Mercedes-EQ — EQA, повідомляє "АвтоКапітал", генеральне представництво Mercedes-Benz в Україні.

EQA — перший електричний хетчбек у сегменті компактних автомобілів Mercedes-Benz, що забезпечує баланс динамічних характеристик, ціни і економічності експлуатації, а також часу виходу на ринок. Поява новинки в офіційній дилерській мережі "АвтоКапітал" очікується навесні цього року.

Екологічно і ефективно

Першою моделлю лінійки буде EQA 250 (витрата електроенергії змішаного циклу: 15,7 кВт • ч/100 км; викид CO2 змішаного циклу: 0 г/км) з потужністю 140 кВт і запасом ходу 486 км. Пізніше будуть представлені нові версії моделі з урахуванням конкретних потреб клієнтів. Серед них будуть як більш спортивні моделі з додатковим електродвигуном (eATS) і потужністю понад 200 кВт, так і моделі із запасом ходу більше 500 км. Для Mercedes-EQ основний спосіб розширення лінійки полягає не в постійному збільшенні батарей, а в послідовному підвищенні енергоефективності всіх компонентів автомобіля.

Оптимізована під EQ система навігації Electric Intelligence під час розрахунку маршруту завжди віддає перевагу найшвидшому варіанту з урахуванням максимально короткого за часом зарядження. Крім того, алгоритм розрахунку маршруту динамічно реагує на зміни, наприклад, у дорожньої ситуації або з урахуванням персонального стилю кермування.

Низький аеродинамічний опір означає високу енергоефективність, що особливо важливо для електромобілів. EQA — перша модель з лінійки Mercedes-EQ, аеродинамічний проєктування якої повністю проводилося в цифровому форматі. Наступні виміри, проведені в аеродинамічній трубі, показали значення Cd 0,28, що підтвердило високу якість такого моделювання. Зона аеродинамічного опору складає 2,47 м2. Найбільш важливі складові підвищення аеродинамічних характеристик містить повністю закриту систему управління охолодженим повітрям, аеродинамічний ефективний передній й задній фартухи, гладке, практично повністю закрите днище, спеціально сконструйовані колеса для зменшення аеродинамічного опору й адаптовані передні й задні спойлери.

Енергоефективність також була ключовим фактором під час проєктування теплової архітектури автомобіля. Завдяки тепловому насосу, що встановлюється в стандартній комплектації, відпрацьоване тепло від електричного силового агрегата може бути використане для обігріву салону. Це значно скорочує споживання акумулятора системою опалення, збільшуючи запас ходу автомобіля. Крім того, автомобіль забезпечує можливість вибору кліматичного режиму для салону EQA ще до запуску автомобіля. Ця функція можна керувати за допомогою мультимедійної системи зі штучним інтелектом MBUX (Mercedes-Benz User Experience).

[ + – ] Електровнедорожнік Mercedes EQA Фото: Mercedes-Benz

ШІ на допомогу водієві

Стандартна комплектація автомобіля передбачає втановлення активної системи утримання смуги руху (Active Lane Keeping) й активної системи екстреного гальмування (Active Brake Assist). У критичних ситуаціях активна система екстреного гальмування допомагає уникнути зіткнення з допомогою автономного гальмування або помʼякшити його наслідки. Система також здатна знизити швидкість у разі виявлення нерухомих транспортних засобів і пішоходів під час руху на дозволеної швидкості в умовах міста. Розширений пакет асистентів водія містить такі функції як, наприклад, допомога під час поворотів, визначення коридору руху під час екстреного гальмування, моніторинг «сліпих зон», інформування водія про наближення велосипедистів або автомобілів, а також візуальне і звукове попередження за наявності пішоходів у зоні поруч з пішохідними переходами. Функція ECO Assist гарантує максимальний комфорт кермування за допомогою активної системи підтримки дистанції DISTRONIC.

Особливу увагу інженери приділили відповідності автомобіля найвищим стандартам тиші й відсутності вібрацій в салоні, зокрема ізоляцію електродвигуна від ходової частини й кузова. Цій же меті слугують і численні системи демпфірування, призначені для запобігання поширенню звуку в повітрі.

Безпека на першому місці

Кузов EQA, що базується на надійній конструкції моделі GLA, був спеціально модифікований для забезпечення конкретних потреб електромобіля. Батарея розташована у спеціально розробленому підрамнику, що складається з елементів, виготовлених методом гарячого пресування. Захисний елемент батареї в її передній частині захищає накопичувач енергії від сторонніх предметів і запобігає відповідним ушкодженням. Зрозуміло, EQA пройшов повний комплекс стандартних випробувань. У ньому також дотримані найсуворіші вимоги до батареї і всіх електричних компонентів.

У стандартну комплектацію входять подушки безпеки водія і переднього пасажира, колінна подушка безпеки для водія і бічні подушки безпеки. Передні подушки безпеки для захисту грудної клітки і ділянці тазу також входять до стандартної комплектації, і доступні як додаткове обладнання для другого ряду сидінь. В автомобілі додатково може бути встановлена система PRE-SAFE®, а передні сидіння оснащені електричними реверсивними натягувачами котушок ременів.

Технічні характеристики

EQA 250 Выбросы CO 2 0 г/км Привод Асинхронный электродвигатель, передний Номинальная мощность кВт 140 Номинальный крутящий момент Н•м 375 Ускорение с 0 до 100 км/ч с 8,9 Максимальная скорость км/ч 160 Емкость батареи (NEDC) кВт•ч 66,5 Расход электроэнергии смешанный (NEDC) кВт•ч/100 км 15,7 Запас хода (NEDC) км 486 Время зарядки от бытовой розетки или от зарядной станции (заряд переменного тока) ч 5:45 Время зарядки от станции быстрой зарядки (постоянного тока) мин 30

Особливості дизайну

Виготовалення передньої частини EQA відповідає характерному дизайну лінійки Mercedes-EQ: «Чорна панель» (Black Panel) із трипроменевою зіркою в центрі оточує грати радіатора і плавно переходить в фари головного освітлення. Ще однією характерною рисою повністю електричних автомобілів лінійки Mercedes-EQ є безперервні світлові смуги в передній і задній частині кузова: горизонтальна оптоволоконна смуга зʼєднує Full-LED фари головного освітлення, забезпечуючи високий рівень видимості як у денний, так і в нічний час. Внутрішня частина фар розроблена з високою точністю і винятковою якістю. Також фари, оснащені блакитними смужками, характерними для лінійки Mercedes-EQ. Світлодіодні задні ліхтарі плавно переходять у спіралеподібну світлодіодну смугу, надаючи особливий образ задньої частини автомобіля.

[ + – ] Салон нового електрокара Mercedes-Benz EQA Фото: Mercedes-Benz

У салоні багато деталей вказують на «електричний» характер моделі EQA. Залежно від комплектації можуть бути встановлені декоративні панелі з підсвічуванням — новинка в дизайні салону Mercedes-Benz. Ексклюзивні деталі моделі також містять декоративні елементи кольору рожевого золота на дефлекторах, кріслах і ключах автомобіля. Модель Edition 1 оснащена кріслами зі спеціальною перфорацією шкіри, через яку видно тканину в фірмовому синьому кольорі Mercedes-EQ. Колірна гамма приладової панелі з характерними дисплеями продовжує образ з акцентами рожевого золота і блакитного.

Стандартна комплектація EQA

Стандартна комплектація EQA складається з: світлодіодних фар High Performance із системою адаптивного управління головним світлом, дверей багажного відділення EASY-PACK з електроприводом відкривання й закривання, 18-дюймові легкосплавні диски, активне комфортне підсвічування салону з 64 кольорів, подвійний підстаканника, крісла з регульованою поперекової опорою, камери заднього виду для кращого огляду під час маневруванні, а також багатофункціональне спортивне рульове колесо зі шкіри.

Зручність використання була одним з головних чинників під час розробці EQA. Посадочне місце розташоване досить високо, що характерно для кросоверів. Це забезпечує не тільки зручність посадки й виходу з автомобіля, але і характерний круговий огляд. Стандартна комплектація містить мультимедійну систему із штучним інтелектом MBUX (Mercedes-Benz User Experience) доповнену великою кількістю спеціально передбаченого для EQ контенту, як, наприклад, індикація запасу ходу, рівня заряду й потоку енергії, а також систему навігації Electric Intelligence з інтуїтивним управлінням. Через систему MBUX можна також керувати оптимізованою під EQ навігацією, режимами руху, налаштовувати струм зарядки і час відправлення. Персоналізація нової моделі можна створвати в модифікаціях Electric Art і AMG Line, а також за допомогою пакета Night.

Новинка EQA проводиться в Раштатті (Німеччина) та Пекіні (Китай). Системи батарей для неї поставляються компанією Accumotive, дочірнім підприємством Mercedes-Benz у Каменці (Німеччина). Завод з виробництва батарей в Яворі (Польща) також веде підготовку з виробництва систем батарей для компактних моделей Mercedes-EQ.