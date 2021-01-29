Электрокар Tesla Roadster второго поколения появится не раньше 2022 года

Пока в приоритете выпуск электропикапа Cybertruck.

В 2017 году была презентована Tesla Roadster второго поколения, однако машина до сих пор не увидела свет. На днях глава компании Tesla, Илон Маск, сообщил на своей странице в Twitter.

Пока у компании в приоритете выпуск электропикапа Cybertruck, который планируют поставить на конвейер в 2022 году, передает издание Electrek. Также СМИ сообщает, что, по словам Маска, в 2021 году компания планирует завершить разработку Roadster второго поколения, подготовив к лету предсерийную версию. Электрокар оснастят силовой установкой с тремя электродвигателями, а также усовершенствованными тяговыми батареями, что потребует некоторого времени. В итоге, в массовое производство Roadster поступит в 2022 году.

Если характеристики авто, представленного в 2017 году, не изменятся, то мы увидим модель, способную набрать скорость 100 км/ч всего за 2 с. Предельная скорость электрокара будет достигать чуть более 400 км/ч, а на одном заряде он сможет преодолеть 1000 км. Также Маск намекал, что самая быстрая версия Roadster получит реактивные сопла, которые будут ускорять машину при помощи струи сжатого воздуха, а также облегчать маневрирование на больших скоростях. Для реализации этой опции Tesla собиралась использовать опыт родственной аэрокосмической компании SpaceX.

Что касается стоимости, то эксперты полагают, что Tesla Roadster обойдется едва ли не в два раза дороже, чем Model S Plaid, которую продают по $119 990.Тем не менее, на родстер активно принимаются предзаказы. Первая партия составит 1000 экземпляров. В качестве аванса нужно внести $250 000, если вы хотите приобрести модель, оснащенную по максимуму. Если же вам достаточно базовой конфигурации, то можно внести залог в $5000, а через полторы недели доплатить ещё $45 000. Отметим, что базовый родстер обойдется минимум в $200 000.

Напомним: ранее стало известно, что манекен Starman, за рулем Tesla Roadster, впервые сблизился с Марсом.