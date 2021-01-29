Електрокар Tesla Roadster другого покоління з'явиться не раніше 2022 року

У 2017 році була презентована Tesla Roadster другого покоління, однак машина досі не побачила світ. Днями глава компанії Tesla, Ілон Маск, повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Поки у компанії в пріоритеті випуск електропікапа Cybertruck, який планують поставити на конвеєр у 2022 році, передає видання Electrek. Також ЗМІ повідомляє, що, за словами Маска, у 2021 році компанія планує завершити розробку Roadster другого покоління, підготувавши до літа передсерійну версію. Електрокар оснастять силовою установкою з трьома електродвигунами, а також вдосконаленими тяговими батареями, що потребують деякого часу. У підсумку, у масове виробництво Roadster надійде в 2022 році.

Якщо характеристики авто, представленого в 2017 році, не зміняться, то ми побачимо модель, здатну набрати швидкість 100 км/год всього за 2 с. Гранична швидкість електрокара сягатиме трохи більше 400 км/год, а на одному заряді він зможе подолати 1 000 км. Також Маск натякав, що найшвидша версія Roadster отримає реактивні сопла, які прискорюватимуть машину за допомогою струменя стиснутого повітря, а також полегшуватимуть маневрування на великих швидкостях. Для реалізації цієї опції Tesla збиралася використовувати досвід спорідненої аерокосмічної компанії SpaceX.

Що стосується вартості, то експерти вважають, що Tesla Roadster коштуватиме чи не вдвічі дорожче, ніж Model S Plaid, яку продають за $ 119 990. Утім, на родстер активно приймаються попередні замовлення. Перша партія становитиме 1 000 екземплярів. Як аванс потрібно внести $ 250 000, якщо ви хочете придбати максимально оснащену модель. Якщо ж вам досить базової конфігурації, то можна внести заставу $ 5 000, а через півтора тижні доплатити ще $ 45 000. Зазначимо, що базовий родстер коштуватиме мінімум $ 200 000.

Нагадаємо: раніше стало відомо, що манекен Starman, за кермом Tesla Roadster, уперше зблизився з Марсом.