110 лет экстазу: 6 февраля знаменитый маскот Rolls-Royce "Дух экстаза" отмечает юбилей

Впервые статуэтка парящей женщины с крыльями за спиной появилась в машинах британского люксового бренда в 1911 году. Ее прообразом стала Элеанора Веласко Торнтон — подруга Джона Дугласа-Скотта-Монтегю, который был другом основателей Rolls-Royce.

"Дух экстаза" или "Парящая леди" — такой же символ автомобилей знаменитой марки Rolls-Royce, как и их богатое оснащение и впечатляющая цена. Статуэтка парящей женщины по имени Элеанора с расправленными за спиной крыльями украшает радиаторы моделей Rolls-Royce вот уже 110 лет — датой ее появления считается 6 февраля 1911 года. С 1923 года она неотъемлемый атрибут всех выпущенных автомобилей марки.

Вот как описывают свой символ в самой компании Rolls-Royce:

"Всякий раз, когда роскошь предоставляет нам шанс насладиться той же иллюзией, нас будет сопровождать дух Элеаноры. Направляя нас сейчас точно так же, как она это делала тогда. Выходя за рамки времени в каждом новом поколении — как путеводная звезда для бесстрашных. Для тех, кто не боится менять мир, она и есть звезда, ведущая вперед".

Учитывая статусность и широкую известность бренда Rolls-Royce, не будет преувеличением сказать, что "Дух экстаза" — самый знаменитый маскот в мире. По случаю юбилея мы вспоминаем интересные факты из истории "Духа экстаза".

Автор, заказчик и модель

Автором самой первой статуэтки был британский скульптору Чарльз Сайкс. Заказчиком выступил Джон Дуглас-Скотт-Монтегю — владелец автомобильного журнала The Car Illustrated и друг основателей Rolls-Royce Чарльза Стюарта Роллса и Фредерика Генри Ройса.

Дуглас-Скотт-Монтегю заказал статуэтку для своего личного автомобиля Rolls-Royce, а прообразом и моделью стала его секретарша и по совместительству подруга Элеанора Валеско Торнтон.

[ + – ] Джон Дуглас-Скотт-Монтегю и Элеанора Валеско Торнтон, ставшая прообразом "Духа экстаза"

Экстаз для всех

Красота статуэтки настолько впечатлила основателей Rolls-Royce, что они попросили Сакса создать нечто похожее для всех будущих автомобилей марки. Переосмысленная статуэтка была представлена Роллсу и Ройсу 6 февраля 1911 года — эта дата и считается днем рождения "Духа экстаза". К слову, поначалу у статуэтки были и другие имена: "Олицетворение скорости", "Серебряная леди", "Элли в ночнушке".

Авторские копии

До 1939 года все статуэтки изготавливали лично автор Чарльз Сайкс и его дочь Жозефина. Изначально высота "Духа экстаза" составляла 7 дюймов (17,8 см), сейчас более чем вдвое меньше — 3 дюйма или 7,6 см.

Тончайшая работа

Сегодня статуэтки "Дух экстаза" изготавливаются на фабрике в Саутгемптоне: отливаются из нержавеющей стали, после чего следуют дробеструйная обработка мельчайшими металлическими шариками диаметром 0,04 мм и зеркальная полировка.

На коленях с пальцем у губ

За свою историю "Дух экстаза" неоднократно менялся в деталях. В самом первом варианте статуэтка заговорщицки держала у губ указательный палей, намекая на тайную связь Элеаноры и Дугласа-Скотта-Монтегю. В дальнейшем палец убрали. А например, в середине 1930х и 1950-х годов на некоторых моделях "Парящая леди" припала на одно колено.

Моя ты драгоценная

Статуэтки "Дух экстаза" нередко бывают в буквальном смысле драгоценными. По запросу клиентов, в фирменном отделении персонализации Bespoke Rolls-Royce фигурку покроют серебром, 24-каратным золотом и даже бриллиантами. Одна из самых дорогих статуэток была создана в 2011 году и обошлась заказчику в $250 тысяч.

Черный экстаз

В 2016 году "Дух экстаза" впервые стал черным — тогда для моделей Rolls-Royce Wraith и Dawn была представлена особая серия Black Badge, которая исключила из внешнего декора все хромированные элементы.

Выключить свет

До недавнего времени среди покупателей Rolls-Royce весьма популярной была опция, предусматривающая подсветку "Духа экстаза". Однако в Европе компании недавно пришлось в буквальном смысле выключить свет: в соответствии с директивой по борьбе со световым загрязнением отныне подсвечиваться могут только элементы дорожной инфраструктуры.