Грохнули Porsche Cayenne: журналисты лучшего британского автоиздания Autocar во время теста разбили люксовый внедорожник

Ради эффектного кадра британцы отправили Porsche Cayenne в полет — в итоге, машина лишилась колес и амортизаторов и получила фатальные повреждения днища.

С автомобилями, попадающими на тест-драйвы СМИ, нередко случатся забавные и даже пикантные происшествия. Истории со счастливым концом обязательно попадают на страницы изданий, а вот конфузы и аварии обычно оказываются под замком. Но рано или поздно факапы все равно всплывают наружу.

Вот, например, один из лучших британских автожурналов Autocar на днях рассекретил историю 20-летней давности: в 2002 году испытатели издания в погоне за эффектным снимком разбили люксовый внедорожник Porsche Cayenne первого поколения. Особой пикантности этой истории придает тот факт, что тогда в Великобритании было все два экземпляра Cayenne, и авария на тесте Autocar существенно замедлила маркетинговое продвижение в стране абсолютно новой для Porsche модели.

Напомним, Porsche Cayenne первого поколения дебютировал в 2002 году, став первым внедорожником в истории прославленной марки. С одной стороны, пуристы тогда вовсю ругали Porsche за отход от канонической линии развития, с другой — сразу было понятно, что по совокупности потребительских качеств Cayenne на голову других моделей того же класса.

К выводу о превосходстве Porsche Cayenne над конкурентами пришли и журналисты Autocar, получившие автомобиль на тест одними из первых в стране. Завершающим аккордом недельных испытаний топ-версии Cayenne Turbo должен был стать сравнительный тест c одноклассниками, а в качестве главной иллюстрации материала решено было поставить снимок Cayenne, взлетающего над своими соперниками.

Ради безопасности работу решили делать в два этапа: сначала отдельно снять взлетающий Porsche Cayenne, затем на том же месте с аналогичного ракурса — расставленных по боках конкурентов, а после путем монтажа получить искомую иллюстрацию.

Танковый полигон Чобхэм в Суррее со специальными пандусами оказался идеальным местом для съемки: машина разгоняется, на перекате отрывается от земли и стоящий перед ней на безопасном расстоянии фотограф делает несколько эффектных кадров.

На словах все выглядит просто, однако после нескольких попыток машина не взлетала выше 5 дюймов (13 см). Этого было явно недостаточно для яркого снимка, и тогда один из сотрудников Autocar, участвовавших в съемке, произнес роковую фразу: "Надо разогнаться сильнее".

И вот водитель отъезжает на 10 м дальше, втапливает газ до упора, машина стартует с места в карьер, турбины начинают дуть в полную силу и…

"Я смотрел в лицо окаменевшего фотографа, когда мой конь весом в две с половиной тонны летел в него, словно ракета к цели, — вспоминает управлявший машиной сотрудник Autocar. — К счастью, фотограф молниеносно убрался с пути и выжил. А вот Cayenne — нет".

По воспоминаниям очевидцев, машина подлетела в воздух на 7 футов (чуть больше 2 м) и через долю секунды грохнулась о землю. Последствия оказались фатальными. Подобные прыжки — обычное дело в ралли и ралли-рейдах, но там технику для такого специально готовят. А тут — обычный дорожный автомобиль.

В результате удара у Porsche Cayenne лопнули все шины, раскололись три из четырех колесных дисков и полностью разрушились амортизаторы. Плюс машина получила обширные повреждения днища.

Фотограф успел несколько раз нажать на затвор камеры, но эффектный снимок так и не попал на обложку Autocar. А жаль, ведь первое правило журналиста в подобных ситуациях гласит: если уж грохнул машину, поимей с этого дивиденды. Дмается, запрет на публикацию исходил от самой компании Porsche — дабы не портить нелицеприятной историей раскрутку столь важной для компании модели.