Грохнули Porsche Cayenne: журналісти кращого британського автовидання Autocar під час тесту розбили люксовий позашляховик

Заради ефектного кадру британці відправили Porsche Cayenne в політ — у результаті, машина втратила колеса і амортизатори а також отримала фатальні пошкодження днища.

З автомобілями, що потрапляють на тест-драйви ЗМІ, нерідко трапляться цікаві і навіть пікантні пригоди. Історії зі щасливим кінцем обовʼязково потрапляють на сторінки видань, а ось конфузи й аварії зазвичай опиняються під замком. Але рано чи пізно факапи все одно спливають назовні.

Ось, наприклад, один з кращих британських автожурналів Autocar днями розсекретив історію 20-річної давності: у 2002 році випробувачі видання в гонитві за ефектним знімком розбили люксовий позашляховик Porsche Cayenne першого покоління. Особливої пікантності цій історії додає той факт, що тоді у Великобританії було тільки два примірника Cayenne, і аварія на тесті Autocar істотно уповільнила маркетингове просування в країні абсолютно нової для Porsche моделі.

Нагадаємо, Porsche Cayenne першого покоління дебютував у 2002 році, ставши першим позашляховиком в історії прославленої марки. З одного боку, пуристи тоді щосили лаяли Porsche за відхід від канонічної лінії розвитку, з іншого — відразу було зрозуміло, що за сукупністю споживчих якостей Cayenne на голову інших моделей того ж класу.

До висновку про перевагу Porsche Cayenne над конкурентами прийшли і журналісти Autocar, які отримали автомобіль на тест одними з перших в країні. Завершальним акордом тижневих випробувань топ-версії Cayenne Turbo повинен був стати порівняльний тест c однокласниками, а як головну ілюстрацію матеріалу вирішено було поставити знімок Cayenne, що злітає над своїми суперниками.

Заради безпеки роботу вирішили робити у два етапи: спочатку окремо зняти як злітає Porsche Cayenne, потім на тому ж місці з аналогічного ракурсу — розставлених по боках конкурентів, а після шляхом монтажу отримати шукану ілюстрацію.

Танковий полігон Чобхем в Сурреї зі спеціальними пандусами виявився ідеальним місцем для зйомки: машина розганяється, на перекаті відривається від землі і фотограф, який стоїть перед нею на безпечній відстані, робить кілька ефектних кадрів.

На словах все виглядає просто, проте після декількох спроб машина не злітала вище 5 дюймів (13 см). Цього було явно недостатньо для яскравого знімка, і тоді один із співробітників Autocar, які брали участь у зйомці, вимовив фатальну фразу: "Треба розігнатися сильніше".

І ось водій відʼїжджає на 10 м далі, вдавлює газ до упору, машина стартує з місця в карʼєр, турбіни починають дути на повну і…

"Я дивився в обличчя скамʼянілого фотографа, коли мій кінь вагою в дві з половиною тонни летів у нього, немов ракета до мети, — згадує співробітник Autocar, який керував машиною. — На щастя, фотограф блискавично забрався зі шляху і вижив. А ось Cayenne — ні".

За спогадами очевидців, машина підлетіла у повітря на 7 футів (трохи більше 2 м) і через частку секунди впала про землю. Наслідки виявилися фатальними. Подібні стрибки — звичайна справа в ралі і ралі-рейдах, але там техніку для такого спеціально готують. А тут — звичайний дорожній автомобіль.

В результаті удару у Porsche Cayenne лопнули всі шини, розкололися три з чотирьох колісних дисків і повністю зруйнувалися амортизатори. Плюс машина отримала великі пошкодження днища.

Фотограф встиг кілька разів натиснути на затвор камери, але ефектний знімок так і не потрапив на обкладинку Autocar. А шкода, адже перше правило журналіста у подібних ситуаціях говорить: якщо вже гримнув машину, май з цього дивіденди. Думается, заборона на публікацію виходила від самої компанії Porsche — щоб не псувати неприємною історією розкрутку такої важливої для компанії моделі.