Renault Megane sedan: функциональность всегда в цене

Обратная сторона работы автомобильного журналиста – "горячая линия" советов и рекомендаций для родственников, друзей, приятелей, коллег и их знакомых. Ведь недостаточно написать тест-драйв или обзор, нужно "по секрету" расшифровать всё то, что они вычитали между строк и что не написал я. Одним из таких "покупателей" в своё время стал готовящийся к свадьбе одноклассник Женя. Скромный, но упорный, что называется "себе на уме", он и невесту нашёл под стать – такую же прилежную и рациональную.

Как любая пара, планирующая наперёд даже имена детей, они примерно представляли себе сумму, которую получат в подарок на свадьбу. И вместо "медового" круиза решили купить авто. При бюджете аккурат в $10 тыс., любви Евгения к седанам и нелюбви Светланы к дизелям, выбирали молодожёны между Aveo, Fabia и Clio Symbol. Воспользовавшись служебным положением, я вместо обычных дилерских "тест-драйвов вокруг автосалона" устроил молодожёнам полноценные тесты. Итогом которых и стало обоюдное "за" в пользу Clio.

Прошли 12 лет, сменились модели и поколения, но Женя не собирался расставаться со своим Renault. Хотя намотал первую "сотку тыщ" уже через три года — когда в 2008-м гривна "обвалилась", удержаться на плаву помог частный извоз. А затем постоянно мотался в Киев, делая ремонт в новострое и перевозя туда скарб и свою разросшуюся семью. "Я – не автофанат и езжу аккуратно. – отвечал он на все мои доводы о необходимости пересаживаться на новый автомобиль. – Мне он нужен как средство передвижения, чтобы гарантированно доехать из точки А в точку Б. Так зачем отказываться от того, что работает как часы?"

И только сейчас, перейдя на работу в европейское дизайн-бюро, таки задумался о смене "колёс". И снова удивил своим рациональным подходом. Никакой статусности, хотя теперь подчёркивать есть что. К модным тенденция и стилистическим изыскам он так же остался равнодушен, хотя кому, как не дизайнеру и архитектору, ценить высокое и изящное? Евгению Александровичу же ближе оказался пуризм и практичность ле Корбюзье с его концепцией "дом как машина для жилья".

"Кроссоверы – это излишне для моего перечня задач, хотя жена на них засматривается, да и сын всё чаще просит порулить. – рассуждает он вслух после обсуждения очередной новинки. – Мне же по-прежнему нужен простой автомобиль, на котором не страшно хоть одному в поле, хоть в фарватер "нивами" рыбаков пристроиться".

Дело в том, что от фрилансерского прошлого у него осталась солидная база клиентов. Которые, повзрослев и разбогатев, продолжают заказывать интерьеры и экстерьеры своих загородных домов проверенному специалисту. Потому минимум три раза в месяц ему приходится "мотаться по объектам" в Полтавскую область.

"Я дорос до понимания того, что потенциальные заказчики оценивают тебя, в том числе по автомобилю. Причём не так важен сам ценник (дорогое авто скорее отпугнёт), как стиль и выразительность. Этим Megane sedan и привлёк. А ещё – своим "долгоиграющим" дизайном. В его облике нет агрессии и остроты, зато есть баланс динамичности и представительности. А это значит, что такой автомобиль будет выглядеть актуальным и через 7-8 лет. Кроме того, дороги Полтавщины – не чета киевским и колёса нужны побольше, чтобы ямы не так чувствовались. А здесь 16-й радиус даже в базовой версии. Радуют и LED-фары, которые опять-таки уже "в базе". У меня ненормированный рабочий день, часто выезжать обратно в Киев приходится затемно, поэтому светодиодные прожекторы весьма кстати".

Помогать таким друзьям выбирать авто – одно удовольствие. Ведь они точно понимают, чего хотят, а без чего смогут обойтись. И чётко знают, сколько могут потратить. Мой по-прежнему любящий седаны и не любящий переплачивать одноклассник остановился на планке в 500 тыс.грн.

С помощью полноценного тест-драйва и конфигуратора на сайте мы буквально за пару минут разобрались с типами обивки салона, цветами кузова и дизайном колёс. Ещё минут десять ушло выбор комплектации и дополнительных опций. В итоге получилось, что Megane sedan в промежуточной комплектации Zen, с 1,6-литровым бензиновым мотором и 5-ступенчатой механикой не выпал из намеченного бюджета. А после того, как Женя узнал, что прямо на сайте можно просчитать и оформить кредит по программе Renault Бонус (спасибо онлайн-консультанту Андрею, который задержался на работе до 19:00, разъясняя нюансы договора), то задумался и об Arkana для супруги к 14 февраля. Но всё же решил отложить принятие решения до семейного совета. Привычка принимать решения вместе, взвесив все "за" и "против" – это у них семейное.