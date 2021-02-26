Renault Megane sedan: функціональність завжди в ціні

Зворотний бік роботи автомобільного журналіста — "гаряча лінія" порад і рекомендацій для родичів, друзів, приятелів, колег і їхніх знайомих. Адже недостатньо написати тест-драйв або огляд, потрібно "по секрету" розшифрувати все те, що вони вичитали між рядків і що не написав я. Одним з таких "покупців" свого часу став однокласник Женя, який готувався до весілля. Скромний, але завзятий, що називається "собі на умі", він і наречену знайшов таку ж старанну і раціональну.

Як будь-яка пара, яка планує наперед навіть імена дітей, вони приблизно уявляли собі суму, яку отримають в подарунок на весілля. І замість "медового" круїзу вирішили купити авто. При бюджеті акурат в $ 10 тис., любові Євгена до седанiв і нелюбові Світлани до дизелів, вибирали молодята між Aveo, Fabia і Clio Symbol. Скориставшись службовим становищем, я замість звичайних дилерських "тест-драйвів навколо автосалону" влаштував молодятам повноцінні тести. Підсумком яких і стало обопільне "за" на користь Clio.

Пройшли 12 років, змінилися моделі й покоління, але Женя не збирався розлучатися зі своїм Renault. Хоча намотав першу "сотку тисяч" вже через три роки — коли у 2008-му гривня "обвалилася", утриматися на плаву допомогли приватнi перевезення. А потім постійно мотався до Києва, роблячи ремонт в новобудові й перевозячи туди скарб і свою збільшившуюся родину. "Я — не автофанат і їжджу акуратно. — відповідав він на всі мої доводи про необхідність пересідати на нову автiвку. — Мені вона потрібна як засіб пересування, щоб гарантовано доїхати з точки А в точку Б. Так навіщо відмовлятися від того, що працює як годинник? "

І тільки зараз, перейшовши на роботу в європейське дизайн-бюро, таки задумався про зміну "коліс". І знову здивував своїм раціональним підходом. Ніякої статусності, хоча тепер підкреслювати є що. До модних тенденцій і стилістичних вишукувань він так само залишився байдужим, хоча кому, як не дизайнерові і архітекторові, цінувати високе і витончене? Євгену Олександровичу ж ближче виявився пуризм і практичність ле Корбюзьє з його концепцією "будинок як машина для житла".

"Кросовери — це зайве для мого переліку завдань, хоча дружина на них задивляється, та й син все частіше просить покерувати. — міркує він вголос після обговорення чергової новинки. — Мені ж як і раніше потрібен простий автомобіль, на якому не страшно хоч одному в поле, хоч у фарватер "нивами" рибалок прилаштуватися".

Річ у тім, що від фрілансерського минулого у нього залишилася солідна база клієнтів. Які, подорослішавши і розбагатівши, продовжують замовляти інтерʼєри та екстерʼєри своїх заміських будинків перевіреному фахівцевi. Тому мінімум три рази на місяць йому доводиться "мотатися по обʼєктах" в Полтавську область.

"Я доріс до розуміння того, що потенційні замовники оцінюють тебе в тому числі по автiвцi. Причому не так важливий сам цінник (дороге авто швидше відлякає), як стиль і виразність. Цим Megane sedan і привернув увагу. А ще – своїм "довгограючим "дизайном. У його зовнішності немає агресії і гостроти, зате є баланс динамічності і показності. А це означає, що такий автомобіль буде виглядати актуальним і через 7-8 років. Крім того, дороги Полтавщини — не рівня київським і колеса потрібні побільше, щоб ями не так відчувалися. А тут 16-й радіус навіть в базовій версії. Радують і LED-фари, які знову-таки вже "в базі". У мене ненормований робочий день, часто виїжджати назад до Києва доводиться затемна, тому світлодіодні прожектори вельми до речі".

Допомагати таким друзям вибирати авто — одне задоволення. Адже вони точно розуміють, чого хочуть, а без чого зможуть обійтися. І чітко знають, скільки можуть витратити. Мій як і раніше люблячий седани і не люблячий переплачувати однокласник зупинився на планці в 500 тис. грн.

За допомогою повноцінного тест-драйву і конфігуратора на сайті ми буквально за пару хвилин розібралися з типами оббивки салону, кольорами кузова і дизайном коліс. Ще хвилин десять пішло на вибір комплектації і додаткових опцій. У підсумку вийшло, що Megane sedan в проміжній комплектації Zen, з 1,6-літровим бензиновим мотором і 5-ступінчастою «механікою» не випав з наміченого бюджету. А після того, як Женя дізнався, що прямо на сайті можна прорахувати і оформити кредит за програмою Renault Бонус (спасибі онлайн-консультанту Андрію, який затримався на роботі до 19:00, розʼяснюючи нюанси договору), то задумався і про Arkana для дружини до 14 лютого. Але все ж вирішив відкласти прийняття рішення до сімейного ради. Звичка приймати рішення разом, зваживши всі "за" і "проти" — це у них сімейне.