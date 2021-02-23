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Чем будут удивлять Bentley в этом году?

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Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann | Bentley Flying Spur

Известный автопроизводитель сейчас проходит период трансформации, меняет свой вектор и задает новую планку в своем сегменте. Несмотря на пандемию, британский бренд достойно завершил предыдущий год, побив рекорд продаж за всю столетнюю историю. И, уже в конце 2020 года, миру была презентована новая глобальная стратегия Beyond100. Программа направлена на полную электрификацию модельного ряда, согласно которой к 2030 году модели Bentley будут составлять исключительно электрокары. 

Главный фокус 2021 года – шикарный Flying Spur, оснащенный мощным V8 двигателем. Презентация этого автомобиля состоялась в Европе осенью прошлого года, и первые экземпляры появились в Украине уже в январе. «Младший брат» культового Flying Spur W12 получился ещё более динамичным и агрессивным, максимально чувствительным к потребностям водителя и пассажиров. 

Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur

Сердце автомобиля – 4.0-литровый двигатель Bentley V8 с двойным турбонаддувом. Пиковая мощность – 550 л.с., что позволяет разогнать его до 318 км/год. Еще большая маневренность достигается благодаря уменьшению веса – в сравнении с версией W12, автомобиль теперь легче на 100 кг. V-подобная конфигурация и восемь идеально сбалансированных цилиндров придают двигателю характерный звук и разгон до 100 км/ч всего за 4.1 секунды. 

Пневматическая подвеска с трех камерными пневматическими пружинами, объём которых больше на 60%, дает больше вариантов управления в зависимости от режимов: от спортивного до комфортной езды лимузина. 

Отличительной функцией автомобиля является Electronic All-Wheel Steering, которая повышает маневренность. При низкой скорости задние колеса работают в противоположном направлении от передних, таким образом сокращается колесная база и уменьшается радиус поворота. При высокой скорости, все колеса работают в одном направлении, повышая устойчивость на дороге.

За безопасное вождение отвечают системы предупреждения и защиты от ДТП с контролем слепых зон, круговая камера, система защиты от наездов на пешеходов, а также ночное виденье.

Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Bentley Motors
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Bentley Motors
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Bentley Motors
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Bentley Motors
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Bentley Motors
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Bentley Motors
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Bentley Motors
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur

 

Отдельного внимания заслуживают узнаваемый дизайн Bentley. Ателье Mulliner предлагает 60 цветов со своей палитры, а также услугу кастомизации. При заказе такой услуги производится уникальный цвет, который будет запрещено использовать определенный период. Внутри салон поражает роскошными деталями – 3-D панели на дверях были разработаны только для модельного ряда Flying Spur. Конфигурации предлагают варианты таких панелей из кожи и дерева.

Автомобиль легко и интуитивно управляется изнутри: панели водителя и пассажиров выводят всю необходимые функции подсветки салона, климат-контроля и аудиосистемы. К заказу доступны как конфигурации с раздельной консолью в задней части салона, так и без.

Безусловно, Flying Spur поражает своей динамикой и роскошью, что делает его эталонным седаном класса Gran Tourismo. Автомобили доступны только в официальном дилерском центре Bentley Kyiv.по адресу вул. Киевская, 41 в с. Чубинское.