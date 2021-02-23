Чем будут удивлять Bentley в этом году?

Известный автопроизводитель сейчас проходит период трансформации, меняет свой вектор и задает новую планку в своем сегменте. Несмотря на пандемию, британский бренд достойно завершил предыдущий год, побив рекорд продаж за всю столетнюю историю. И, уже в конце 2020 года, миру была презентована новая глобальная стратегия Beyond100. Программа направлена на полную электрификацию модельного ряда, согласно которой к 2030 году модели Bentley будут составлять исключительно электрокары.

Главный фокус 2021 года – шикарный Flying Spur, оснащенный мощным V8 двигателем. Презентация этого автомобиля состоялась в Европе осенью прошлого года, и первые экземпляры появились в Украине уже в январе. «Младший брат» культового Flying Spur W12 получился ещё более динамичным и агрессивным, максимально чувствительным к потребностям водителя и пассажиров.

[ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Ken Schluchtmann

Сердце автомобиля – 4.0-литровый двигатель Bentley V8 с двойным турбонаддувом. Пиковая мощность – 550 л.с., что позволяет разогнать его до 318 км/год. Еще большая маневренность достигается благодаря уменьшению веса – в сравнении с версией W12, автомобиль теперь легче на 100 кг. V-подобная конфигурация и восемь идеально сбалансированных цилиндров придают двигателю характерный звук и разгон до 100 км/ч всего за 4.1 секунды.

Пневматическая подвеска с трех камерными пневматическими пружинами, объём которых больше на 60%, дает больше вариантов управления в зависимости от режимов: от спортивного до комфортной езды лимузина.

Отличительной функцией автомобиля является Electronic All-Wheel Steering, которая повышает маневренность. При низкой скорости задние колеса работают в противоположном направлении от передних, таким образом сокращается колесная база и уменьшается радиус поворота. При высокой скорости, все колеса работают в одном направлении, повышая устойчивость на дороге.

За безопасное вождение отвечают системы предупреждения и защиты от ДТП с контролем слепых зон, круговая камера, система защиты от наездов на пешеходов, а также ночное виденье.

[ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Bentley Motors [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Bentley Motors [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Bentley Motors [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Bentley Motors [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Bentley Motors [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Bentley Motors [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Bentley Motors

Отдельного внимания заслуживают узнаваемый дизайн Bentley. Ателье Mulliner предлагает 60 цветов со своей палитры, а также услугу кастомизации. При заказе такой услуги производится уникальный цвет, который будет запрещено использовать определенный период. Внутри салон поражает роскошными деталями – 3-D панели на дверях были разработаны только для модельного ряда Flying Spur. Конфигурации предлагают варианты таких панелей из кожи и дерева.

Автомобиль легко и интуитивно управляется изнутри: панели водителя и пассажиров выводят всю необходимые функции подсветки салона, климат-контроля и аудиосистемы. К заказу доступны как конфигурации с раздельной консолью в задней части салона, так и без.

Безусловно, Flying Spur поражает своей динамикой и роскошью, что делает его эталонным седаном класса Gran Tourismo. Автомобили доступны только в официальном дилерском центре Bentley Kyiv.по адресу вул. Киевская, 41 в с. Чубинское.