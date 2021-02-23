Чим дивуватимуть Bentley у цьому році?

Відомий автовиробник наразі проходить період трансформації, змінює свій вектор і задає нову планку у своєму сегменті. Незважаючи на пандемію, британський бренд гідно завершив попередній рік, побивши рекорд продажів за всю столітню історію. І вже в кінці 2020 року світові була презентована нова глобальна стратегія Beyond100. Програма спрямована на повну електрифікацію модельного ряду, згідно з якою до 2030 року моделі Bentley становитимуть тільки електрокари.

Головний фокус 2021 року — шикарний Flying Spur, оснащений потужним двигуном V8. Презентація цього автомобіля відбулася в Європі восени минулого року, і перші екземпляри з'явилися в Україні вже в січні. «Молодший брат» культового Flying Spur W12 вийшов ще більш динамічним і агресивним, максимально чутливим до потреб водія і пасажирів.

[ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Photo by: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Photo by: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Photo by: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Photo by: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Photo by: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Photo by: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Photo by: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Photo by: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Photo by: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Photo by: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Photo by: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Photo by: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Photo by: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Photo by: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Photo by: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Photo by: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Photo by: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Photo by: Ken Schluchtmann [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Photo by: Ken Schluchtmann

Серце автомобіля — 4.0-літровий двигун Bentley V8 з подвійним турбонаддувом. Пікова потужність — 550 к.с., що дозволяє розігнати його до 318 км/год. Ще більша маневреність досягається завдяки зменшенню ваги — порівняно з версією W12 автомобіль тепер легший на 100 кг. V-подібна конфігурація і вісім ідеально збалансованих циліндрів надають двигуну характерний звук і розгін до 100 км/год усього за 4.1 секунди.

Пневматична підвіска з трьохкамерними пневматичними пружинами, обсяг яких більший на 60%, дає більше варіантів управління залежно від режимів: від спортивного до комфортної їзди лімузина.

Відмінною функцією автомобіля є Electronic All-Wheel Steering, яка підвищує маневреність. При низькій швидкості задні колеса працюють у протилежному напрямку від передніх, таким чином скорочується колісна база і зменшується радіус повороту. При високій швидкості всі колеса працюють в одному напрямку, підвищуючи стійкість на дорозі.

За безпечний рух відповідають системи попередження і захисту від ДТП з контролем сліпих зон, кругова камера, система захисту від наїздів на пішоходів, а також нічне бачення.

[ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Beyond [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Beyond [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Beyond [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Beyond [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Beyond [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Beyond [ + – ] Bentley Flying Spur Фото: Beyond

На окрему увагу заслуговує впізнаваний дизайн Bentley. Ательє Mulliner пропонує 60 кольорів зі своєї палітри, а також послугу кастомізації. При замовленні такої послуги здійснюється унікальний колір, який буде заборонено використовувати певний період. Усередині салон вражає розкішними деталями — 3-D панелі на дверях були розроблені тільки для модельного ряду Flying Spur. Конфігурації пропонують варіанти таких панелей зі шкіри та дерева.

Автомобіль легко й інтуїтивно управляється зсередини: панелі водія і пасажирів виводять усі необхідні функції підсвічування салону, клімат-контролю та аудіосистеми. До замовлення доступні як конфігурації з роздільною консоллю в задній частині салону, так і без.

Безумовно, Flying Spur вражає своєю динамікою і розкішшю, що робить його еталонним седаном класу Gran Tourismo. Автомобілі доступні тільки в офіційному дилерському центрі Bentley Kyiv.