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Чим дивуватимуть Bentley у цьому році?

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Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann | Bentley Flying Spur

Відомий автовиробник наразі проходить період трансформації, змінює свій вектор і задає нову планку у своєму сегменті. Незважаючи на пандемію, британський бренд гідно завершив попередній рік, побивши рекорд продажів за всю столітню історію. І вже в кінці 2020 року світові була презентована нова глобальна стратегія Beyond100. Програма спрямована на повну електрифікацію модельного ряду, згідно з якою до 2030 року моделі Bentley становитимуть тільки електрокари.

Головний фокус 2021 року — шикарний Flying Spur, оснащений потужним двигуном V8. Презентація цього автомобіля відбулася в Європі восени минулого року, і перші екземпляри з'явилися в Україні вже в січні. «Молодший брат» культового Flying Spur W12 вийшов ще більш динамічним і агресивним, максимально чутливим до потреб водія і пасажирів.

Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Photo by: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Photo by: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Photo by: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Photo by: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Photo by: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Photo by: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Photo by: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Photo by: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Photo by: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Photo by: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Photo by: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Photo by: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Photo by: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Photo by: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Photo by: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Photo by: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Photo by: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Photo by: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Photo by: Ken Schluchtmann
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur

Серце автомобіля — 4.0-літровий двигун Bentley V8 з подвійним турбонаддувом. Пікова потужність — 550 к.с., що дозволяє розігнати його до 318 км/год. Ще більша маневреність досягається завдяки зменшенню ваги — порівняно з версією W12 автомобіль тепер легший на 100 кг. V-подібна конфігурація і вісім ідеально збалансованих циліндрів надають двигуну характерний звук і розгін до 100 км/год усього за 4.1 секунди.

Пневматична підвіска з трьохкамерними пневматичними пружинами, обсяг яких більший на 60%, дає більше варіантів управління залежно від режимів: від спортивного до комфортної їзди лімузина.

Відмінною функцією автомобіля є Electronic All-Wheel Steering, яка підвищує маневреність. При низькій швидкості задні колеса працюють у протилежному напрямку від передніх, таким чином скорочується колісна база і зменшується радіус повороту. При високій швидкості всі колеса працюють в одному напрямку, підвищуючи стійкість на дорозі.

За безпечний рух відповідають системи попередження і захисту від ДТП з контролем сліпих зон, кругова камера, система захисту від наїздів на пішоходів, а також нічне бачення.

Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Beyond
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Beyond
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Beyond
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Beyond
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Beyond
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Beyond
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Фото: Beyond
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur
Bentley Flying Spur

 

На окрему увагу заслуговує впізнаваний дизайн Bentley. Ательє Mulliner пропонує 60 кольорів зі своєї палітри, а також послугу кастомізації. При замовленні такої послуги здійснюється унікальний колір, який буде заборонено використовувати певний період. Усередині салон вражає розкішними деталями — 3-D панелі на дверях були розроблені тільки для модельного ряду Flying Spur. Конфігурації пропонують варіанти таких панелей зі шкіри та дерева.

Автомобіль легко й інтуїтивно управляється зсередини: панелі водія і пасажирів виводять усі необхідні функції підсвічування салону, клімат-контролю та аудіосистеми. До замовлення доступні як конфігурації з роздільною консоллю в задній частині салону, так і без.

Безумовно, Flying Spur вражає своєю динамікою і розкішшю, що робить його еталонним седаном класу Gran Tourismo. Автомобілі доступні тільки в офіційному дилерському центрі Bentley Kyiv.