Кабмин изменил ПДД: детей в автомобилях будут перевозить по-новому

Теперь в легковых авто надо обязательно иметь специальные удерживающие системы, если планируется перевозить ребенка, рост которого меньше 145 см.

В среду, 24 февраля, правительство на своем заседании одобрило постановление КМУ "Об внесении изменений в Правила дорожного движения", повышающие безопасность передвижения детей в автокреслах.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Безопасность на дороге – это приоритет №1. Особенно, если этот вопрос касается наших детей. В Украине уже усилена ответственность водителей за нарушение правил перевозки детей не в автокреслах. И мы продолжаем совершенствовать законодательство, заимствуя и имплементируя ключевые европейские подходы и правила в повышении безопасности этих перевозок", – отметил Криклий.

Одобренные изменения в ПДД определяют особые требования к установке детских удерживающих систем в транспортных средствах (например, чтобы автокресло соответствовало росту ребенка).

Изменения также определяют перечень транспортных средств, в отношении которых допустимы исключения нормы использования детских удерживающих систем (например, автобусы, кареты скорой, другой специализированный транспорт) и заменяют термин "специальные средства", который применяется в действующих ПДД, на термин "детская удерживающая система".

Как уточнил в своем Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, теперь в легковых авто надо обязательно иметь специальные удерживающие системы, если планируется перевозить ребенка, рост которого меньше 145 см.

При этом подчеркивается, что характеристики детской удерживающей системы должны соответствовать массе и росту перевозимого ребенка, а дети должны находиться в автокреслах пристегнутыми.

Отметим, штраф за перевозку детей без автокресла вступил в силу еще в ноябре 2019 года.

Ранее Фокус писал, что после вступления в силу закона о штрафах за отсутствие в машине автокресла для детей неудобства ощутили сразу несколько категорий людей. В первую очередь родители, которые привыкли ездить с детьми на такси, ведь у таксистов автокресел практически нет. Во-вторых, сами водители такси – теперь большинству приходится отказываться от заказа, если среди пассажиров имеется ребенок.