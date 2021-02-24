Кабмін змінив ПДР: дітей в автомобілях будуть перевозити по-новому

Тепер у легкових авто треба обов'язково мати спеціальні утримувальні системи, якщо планується перевезення дитини, зростання якої менше 145 см.

У середу, 24 лютого, уряд на своєму засіданні схвалив постанову КМУ "Про внесення змін до Правил дорожнього руху", що підвищують безпеку пересування дітей в автокріслах.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Безпека на дорозі — це пріоритет №1. Особливо, якщо це питання стосується наших дітей. В Україні вже посилено відповідальність водіїв за порушення правил перевезення дітей не в автокріслах. І ми продовжуємо вдосконалювати законодавство, запозичуючи й імплементуючи ключові європейські підходи і правила в підвищенні безпеки цих перевезень", — зазначив Криклій.

Схвалені зміни до правил дорожнього руху визначають особливі вимоги до установки дитячих утримувальних систем у транспортних засобах (наприклад, щоб автокрісло відповідало зросту дитини).

Зміни також визначають перелік транспортних засобів, щодо яких допустимі винятки норми використання дитячих утримувальних систем (наприклад, автобуси, карети швидкої, інший спеціалізований транспорт) і замінюють термін "спеціальні засоби", який застосовується в чинних ПДР, на термін "дитяча утримувальна система" .

Як уточнив у своєму Telegram-каналі нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, тепер у легкових авто треба обовʼязково мати спеціальні утримувальні системи, якщо планується перевезення дитини, зріст якої менше 145 см.

При цьому підкреслюється, що характеристики дитячої утримувальної системи повинні відповідати масі і зросту дитини, а діти повинні бути в автокріслах пристебнутими.

Зазначимо, що штраф за перевезення дітей без автокрісла вступив у силу ще в листопаді 2019 року.

Раніше Фокус писав, що після вступу в силу закону про штрафи за відсутність у машині автокрісла для дітей незручності відчули відразу кілька категорій людей. У першу чергу батьки, які звикли їздити з дітьми на таксі, адже в таксистів автокрісел практично немає. По-друге, самі водії таксі — тепер більшості доводиться відмовлятися від замовлення, якщо серед пасажирів є дитина.