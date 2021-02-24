В США женщина попыталась остановить электрокар Tesla, катившийся без водителя в автономном режиме

Электрокар двигался в режиме Smart Summon, что ввело американку в заблуждение.

Системы автономного вождения электромобилей Tesla продолжают служить источником забавных и даже курьезных историй. Один из таких случаев на днях произошел в американском штате Пенсильвания: женщина бросилась наперерез электрокару Tesla Model 3, медленно ехавшему по парковке без водителя за рулем, и попыталась его остановить. Решив, что машина самопроизвольно покатилась, она попыталась вручную предотвратить столкновение электрокара с другими транспортными средствами.

Самоотверженность американки запечатлела видеокамера электрокара, работавшая в режиме Sentry Mode. В этом режиме в случае обнаружения движения в непосредственной близости от машины автоматически начинается вестись запись со всех имеющихся бортовых камер.

Однако на самом деле никакой внештатной ситуации не было. Tesla Model 3 двигалась к своему владельцу, который вызвал ее со смартфона через функцию Smart Summon. Электрокары Tesla с опциями Full Self-Driving и Enhanced Autopilot, находясь в зоне прямой видимости, могут самостоятельно доехать с парковки к месту, где стоит владелец.

«Увидев, что происходит, я сразу же остановил машину, — прокомментировал случай владелец Model 3, выложивший запись с камер на YouTube. — Это было так мило с ее стороны сделать все возможное, чтобы предотвратить то, что она считала катастрофой».

Функция Smart Summon относительно новая: она появилась у электрокаров Tesla после масштабного обновления прошивки в сентябре 2019 года. Поэтому нет ничего удивительного, что расширенная автономность Tesla для многих еще в диковинку.

С другой стороны, возросшая «самостоятельность» электрокаров Tesla уже привела к нескольким авариям на парковках. Поэтому во избежание недоразумений компания заранее предупредила владельцев электромобилей, что Smart Summon не является полностью автономной функцией, поэтому следует быть предельно осторожными.