У США жінка спробувала зупинити електрокар Tesla, що котився без водія в автономному режимі

Електрокар рухався в режимі Smart Summon, що ввело американку в оману.

Системи автономного водіння електромобілів Tesla продовжують служити джерелом комічних і навіть курйозних історій. Один з таких випадків днями стався в американському штаті Пенсільванія: жінка кинулася напереріз електрокару Tesla Model 3, який повільно їхав паркувальним майданчиком без водія за кермом, і спробувала його зупинити. Вирішивши, що машина мимовільно покотилася, вона спробувала вручну запобігти зіткненню електрокара з іншими транспортними засобами.

Самовідданість американки відобразила відеокамера електрокара, яка працювала в режимі Sentry Mode. У цьому режимі у випадку виявлення руху у безпосередній близькості від машини автоматично починається вестися запис з усіх наявних бортових камер.

Однак насправді ніякої позаштатної ситуації не було. Tesla Model 3 рухалася до свого власника, який викликав її зі смартфона через функцію Smart Summon. Електрокари Tesla з опціями Full Self-Driving і Enhanced Autopilot, перебуваючи в зоні прямої видимості, можуть самостійно доїхати з паркувального майданчика до місця, де стоїть власник.

«Побачивши, що відбувається, я відразу ж зупинив машину, — прокоментував випадок власник Model 3, який виклав запис з камер на YouTube. — Це було так мило з її боку зробити все можливе, щоб запобігти тому, що вона вважала катастрофою».

Функція Smart Summon відносно нова: вона зʼявилася у електрокарів Tesla після масштабного оновлення прошивки в вересні 2019 року. Тому немає нічого дивного, що розширена автономність Tesla для багатьох ще в дивину.

З іншого боку, зросла «самостійність» електрокарів Tesla вже привела до кількох аварій на паркувальних майданчиках. Тому, щоб уникнути непорозумінь компанія заздалегідь попередила власників електромобілів, що Smart Summon не є повністю автономною функцією, а отже варто бути дуже обережними.