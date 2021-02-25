Налог на роскошь: за какие автомобили в 2021 году придется заплатить 25 000 грн

Минэкономики опубликовало список легковых автомобилей, владельцы которых обязаны заплатить налог в размере 25 тыс. грн.

На сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликован список моделей автомобилей, за которые нужно платить налог в 2021 году.

В перечень авто, облагаемых так называемым налогом на роскошь, включены модели, среднерыночная стоимость которых превышает 375 «минималок» — на данный момент это 2,25 млн грн, а возраст не превышает 5 лет. Размер налога составляет 25 000 грн.

Расчет среднерыночной стоимости легковых автомобилей для целей налогообложения транспортным налогом проводится в соответствии с пунктом 267.2 статьи 267 Налогового кодекса Украины по методике определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины №66 от 18 февраля 2016 с изменениями.

В список попали модели премиальных марок: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce и другие. Среди моделей Tesla статуса «роскошь» удостоился лишь кроссовер Model X.

С полным перечнем автомобилей можно ознакомиться на сайте ведомства

Уплатить налог необходимо в течение 60 дней после вручения налогового уведомления, которое направляется по месту регистрации владельца автомобиля.

Просрочка уплаты на 30 дней (90 дней с момента получения уведомления) добавит к сумме 10% в виде штрафа, после этой даты — 20%.

Тем же, кто будет уклоняться от уплаты налога, грозит так называемый налоговый залог: пользоваться автомобилем можно, а вот продать или подарить — уже нет.

Напомним, что «налог на роскошь» для дорогих автомобилей был введен после изменений в Налоговый кодекс Украины, принятых парламентом в конце 2014 года и вступивших в силу с 1 января 2015 года.