Податок на розкіш: за які автомобілі у 2021 році доведеться заплатити 25 000 грн

Мінекономіки опублікувало список легкових автомобілів, власники яких зобов'язані заплатити податок розміром 25 тис. грн.

На сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства опублікований список моделей автомобілів, за які потрібно платити податок у 2021 році.

До переліку авто, оподатковуваних так званим податком на розкіш, включені моделі, середня ринкова вартість яких перевищує 375 «мінімалок» — наразі це 2,25 млн грн, а вік не перевищує 5 років. Розмір податку становить 25 000 грн.

Розрахунок середньоринкової вартості легкових автомобілів для цілей оподаткування транспортним податком проводиться відповідно до пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України за методикою визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №66 від 18 лютого 2016 зі змінами.

У список потрапили моделі преміальних марок: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce і інші. Серед моделей Tesla статусу «розкіш» удостоївся лише кросовер Model X.

З повним переліком автомобілів можна ознайомитися на сайті відомства

Сплатити податок необхідно протягом 60 днів після вручення податкового повідомлення, яке направляється за місцем реєстрації власника автомобіля.

Прострочення сплати на 30 днів (90 днів з моменту отримання повідомлення) додасть до суми 10% у вигляді штрафу, після цієї дати — 20%.

Тим же, хто буде ухилятися від сплати податку, загрожує так звана податкова застава: користуватися автомобілем можна, а ось продати або подарувати — уже ні.

Нагадаємо, що «податок на розкіш» для дорогих автомобілів був введений після змін до Податкового кодексу України, які прийняли парламентом у кінці 2014 року і які вступили в силу з 1 січня 2015 року.