Капитально закупорили. В Киеве начался капитальный ремонт Индустриального путепровода

С 27 февраля ширина проезжей части в сторону центра сужена до 1,5 полосы, через неделю аналогичным образом движение ограничат и в сторону Борщаговки.

На минувших выходных в Киеве начался капитальный ремонт Индустриального путепровода, ранее анонсированный Киевавтодором. Ремонтные работы стартовали в субботу, 27 февраля.

После начала работ движение на путепроводе частично ограничено в сторону центра. Ширина проезжей части уменьшена вдвое — с 3 до 1,5 полосы. Фактически, пропускная способность путепровода в сторону центра сократилась втрое, ведь свободной для проезда осталась лишь крайняя левая полоса.

[ + – ] Для движения в сторону центра осталась одна полоса. Фото: Владислав Матяш

В результате, уже к 8 утра понедельника 1 марта автомобильная пробка растянулась до круговой развязки на ул. Гната Юры.

На следующей неделе аналогичным образом автомобильное движение будет ограничено и в сторону Борщаговки.

[ + – ] Утром 1 марта пробка растянулась до кольцевой развязки на ул. Гната Юры. Фото: Фокус

Как отмечают в Департаменте транспортной инфраструктуры КМДА, для Индустриального путепровода это будет первый капитальный ремонт с момента введения в эксплуатацию в 1977 году. Ремонт будет выполняться в два этапа в комплексе с обновлением ул. Борщаговской.

В ходе ремонта на мостовом полотне путепровода будут уложены новая монолитная плита, гидроизоляция, деформационные швы, переходные плиты. После этого Индустриальный путепровод получит новое асфальтобетонное покрытие. Также будут заменены перильное и колесоотбойное ограждения, опоры контактной сети троллейбуса и полностью отремонтированы тротуары.

[ + – ] Ремонт Индустриального путепровода будет выполняться в два этапа в комплексе с обновлением ул. Борщаговской. Фото: КМДА

Во время первого этапа ремонтных работ также будет ограничен проход пешеходов на части путепровода в сторону центра. Проход пешеходов будет осуществляться по тротуару путепровода со стороны станции метро «Шулявская».

Для жителей Никольской и Софиевской Борщаговки начавшийся ремонт существенно усложнит и без того нелегкий маршрут от дома до работы и обратно. Индустриальный путепровод известен пробками в часы пик, а с началом ремонта они превратятся в глухие заторы. Особенно, когда на следующей неделе автопроезд будет ограничен и в сторону Борщаговки.

Первый этап ремонта продлится до 31 мая 2020 года. Все работы по капитальному ремонту ул. Борщаговской и Индустриального путепровода Киеавтодор обещает завершить до конца дорожно-строительного сезона.