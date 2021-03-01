Капітально перекрили. У Києві розпочався капітальний ремонт Індустріального шляхопроводу

З 27 лютого ширина проїжджої частини в бік центру звужена до 1,5 смуг, через тиждень аналогічним чином рух обмежать і в сторону Борщагівки.

На минулих вихідних у Києві розпочався капітальний ремонт Індустріального шляхопроводу, раніше анонсований Київавтодором. Ремонтні роботи стартували в суботу, 27 лютого.

Після початку робіт рух на шляхопроводі частково обмежений у сторону центру. Ширина проїжджої частини зменшена вдвічі — з 3 до 1,5 смуг. Фактично, пропускна здатність шляхопроводу в сторону центру скоротилася втричі, адже вільною для проїзду залишилася лише крайня ліва смуга.

[ + – ] Для руху в бік центру залишилася одна смуга. Фото: Владислав Матяш

Унаслідок, вже до 8 ранку понеділка 1 березня автомобільний затор розтягнувся до кругової розв'язки на вул. Гната Юри.

Наступного тижня аналогічним чином автомобільний рух буде обмежений і в сторону Борщагівки.

[ + – ] Вранці 1 березня затор розтягнувся до кільцевої розв'язки на вул. Гната Юри. Фото: Фокус

Як зазначають у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, для Індустріального шляхопроводу це буде перший капітальний ремонт із моменту введення в експлуатацію в 1977 році. Ремонт робитимуть у два етапи в комплексі з оновленням вул. Борщагівської.

Під час ремонту на мостовому полотні шляхопроводу будуть укладені нова монолітна плита, гідроізоляція, деформаційні шви, перехідні плити. Після цього Індустріальний шляхопровід отримає нове асфальтобетонне покриття. Також будуть замінені поручнева та колесовідбійна огорожі, опори контактної мережі тролейбуса та повністю відремонтовані тротуари.

[ + – ] Ремонт Індустріального шляхопроводу буде виконуватися в два етапи в комплексі з оновленням вул. Борщагівській. Фото: КМДА

Під час першого етапу ремонтних робіт також буде обмежений прохід пішоходів на частини шляхопроводу в сторону центру. Прохід пішоходів здійснюватиметься по тротуару шляхопроводу з боку станції метро «Шулявська».

Для жителів Микільської та Софіївської Борщагівки початок ремонту істотно ускладнить і без того нелегкий маршрут із дому до роботи і назад. Індустріальний шляхопровід відомий заторами в години пік, а з початком ремонту вони перетворяться на глухі затори. Особливо, коли наступного тижня автопроїзд буде обмежений і в сторону Борщагівки.

Перший етап ремонту триватиме до 31 травня 2020 року. Усі роботи з капітального ремонту вул. Борщагівської та Індустріального шляхопроводу Київавтодор обіцяє закінчити до кінця дорожньо-будівельного сезону.