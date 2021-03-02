Компания Michelin планирует начать производство полностью "зеленых" шин к 2050 году (видео)

Французская компания будет выпускать покрышки, используя в качестве сырья переработанный пластик, рисовую шелуху и кукурузную солому.

Французская шинная компания Michelin анонсировала разработку новой технологии по производству экологически чистых покрышек. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Сегодня основными компонентами при создании покрышек являются каучуки, которые получают из нефти (современная шина состоит из нефтяных полимеров на 24%). В их основе – синтетический полимер бутадиен, обеспечивающий надежное сцепление и сопротивление скольжению на мокрой дороге. Он же является стойким к стиранию материала.

В будущем Michelin намерена использовать при создании своих продуктов переработанный пластик и вторичные отходы, в том числе – рисовую шелуху и кукурузную солому. Бутадиен они хотят заменить переработанным пластиком, получаемым из упаковочных материалов и пластиковой тары.

Представители компании надеются, что внедрение такой технологии позволит уже к 2050 году создавать полностью экологичные шины без вреда для окружающей среды.

Еще одним "зеленым" шагом станет старт работы завода вторичной переработки покрышек, который Michelin совместно с шведской компанией Enviro развернет на территории Чили. Согласно их прогнозам, мощностей предприятия хватит для переработки до 30 тысяч тонн покрышек в год, что приблизительно равняется 60% всех шин, которые местные жители сдают в утилизацию.

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