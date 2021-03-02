Компанія Michelin планує почати виробництво повністю "зелених" шин до 2050 року (відео)

Французька компанія буде випускати покришки, використовуючи в ролі сировини перероблений пластик, рисове лушпиння і кукурудзяну солому.

Французька шинна компанія Michelin анонсувала розробку нової технології з виробництва екологічно чистих покришок. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Сьогодні основними компонентами при створенні покришок є каучуки, які одержують з нафти (сучасна шина складається з нафтових полімерів на 24%). У їхній основі — синтетичний полімер бутадієн, що забезпечує надійне зчеплення й опір ковзанню на мокрій дорозі. Він же є стійким до стирання матеріалу.

У майбутньому Michelin має намір використовувати при створенні своїх продуктів перероблений пластик і вторинні відходи, у тому числі — рисове лушпиння і кукурудзяну солому. Бутадієн вони хочуть замінити переробленим пластиком, що одержуються з пакувальних матеріалів і тари із пластику.

Представники компанії сподіваються, що впровадження такої технології дозволить уже до 2050 року створювати повністю екологічні шини без шкоди для навколишнього середовища.

Ще одним "зеленим" кроком стане старт роботи заводу вторинної переробки покришок, який Michelin спільно з шведською компанією Enviro розгорне на території Чилі. Відповідно до їхніх прогнозів, потужностей підприємства вистачить для переробки до 30 тисяч тонн покришок на рік, що приблизно дорівнює 60% усіх шин, які місцеві жителі здають в утилізацію.

Раніше Фокус розбирався в тому, як шинні компанії стали двигуном промислової революції.