В Украине второй месяц подряд падают продажи подержанных автомобилей

Спад спроса коснулся не только легкового сегмента, а и легкой коммерческой техники LCV.

С начала 2021 года в Украине отмечается снижение продаж автомобилей на вторичном рынке, об этом сообщает AUTO-Consulting. Причем уменьшился как уровень внутренних перепродаж автомобилей, уже имеющихся на внутреннем авторынке, так и импорт подержанных машин из США и Европы. Данную тенденцию рынок демонстрировал два месяца подряд в январе-феврале.

Так, в феврале объем первичных регистраций подержанных автомобилей составил 27,2 тысячи единиц, что на 2,2% меньше аналогичного результата годичной давности.

Также немного упали объемы внутренних перепродаж: по итогам февраля зафиксировано 58 тысяч сделок, что на 0,4% меньше, чем годом ранее.

А наиболее существенный спад отмечен в сегменте легкой коммерческой техники LCV: в феврале объем первичных регистраций упал на 32%, а внутренние перепродажи сократились на 13%.

В феврале 2021 года на вторичном рынке авто в Украине продажи выросли только в сегментах кроссоверов и пикапов.

Отмечается рост доли подержанных машин европейских брендов — в первую очередь, Volkswagen, Skoda и Ford. Volkswagen в феврале стал наиболее продаваемым брендом подержанных машин и смог занять 12% украинского рынка подержанных автомобилей, нарастив свою долю на 0,6%.