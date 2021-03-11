В Україні другий місяць поспіль падають продажі старих автомобілів

Спад попиту торкнувся не тільки легкового сегмента, а й легкої комерційної техніки LCV.

З початку 2021 року в Україні відзначається зниження продажів автомобілів на вторинному ринку, про це повідомляє AUTO-Consulting. До того ж зменшився як рівень внутрішніх перепродажів автомобілів, вже наявних на внутрішньому авторинку, так і імпорт старих машин з США і Європи. Цю тенденцію ринок демонстрував два місяці поспіль в січні-лютому.

Так, в лютому обсяг первинних реєстрацій старих автомобілів склав 27,2 тисячі одиниць, що на 2,2% менше аналогічного результату річної давності.

Також трохи впали обсяги внутрішніх перепродажів: за підсумками лютого зафіксовано 58 тисяч угод, що на 0,4% менше, ніж роком раніше.

А найбільш істотний спад відзначений у сегменті легкої комерційної техніки LCV: в лютому обсяг первинних реєстрацій впав на 32%, а внутрішні перепродажі скоротилися на 13%.

У лютому 2021 року на вторинному ринку авто в Україні продажі виросли тільки в сегментах кросоверів і пікапів.

Відзначається зростання частки старих машин європейських брендів — в першу чергу, Volkswagen, Skoda і Ford. Volkswagen в лютому став найбільш продаваним брендом старих машин і зміг зайняти 12% українського ринку старих автомобілів, наростивши свою частку на 0,6%.