Акционер Tesla подал в суд на Илона Маска

Главу компании обвиняют в нанесении материального ущерба инвесторам публикацией бесконтрольных твитов.

Акционер Tesla Чейз Гаррити обвиняет главу компании Илона Маска в публикации безответственных твитов, которые подвергают компанию финансовым рискам и приводят к убыткам на миллиарды долларов.

В 105-страничном иске, поданном в суд американского штата Делавэр, Гаррити указал, что руководство компании не способно контролировать активность Маска в социальных сетях, как того требует соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) 2018 года. Этим соглашением предусматривалась выплата компанией $40 миллионов компенсации инвесторам, пострадавшим из-за твита Маска о выкупе акций Tesla и превращении компании в частную. Из них $20 млн глава компании должен был выплатить из личных сбережений.

Но даже миллионные штрафы не заставили Маска быть сдержаннее в своих публичных высказываниях. В 2019 году, спустя несколько месяцев после заключения досудебного соглашения, его обвинили нарушении условий сделки: все свои твиты он должен был согласовывать с руководством компании. Как сообщалось, для осуществления контроля в совет директоров компании введут двух независимых топ-менеджеров, и создадут комитет независимых директоров при совете. По словам истца, это не соответствует действительности. В Tesla заставляют молчать всех, кто призван противостоять Маску и защищать интересы инвесторов.

Как указал в своем иске Чейз Гаррити, в мае 2020 года в своей публикации Маск предположил, что котировки акций компании завышены. Этим твитом он за один день понизил рыночную капитализацию Tesla почти на $14 млрд.

По мнению аналитиков Bloomberg Law, учитывая то, что Маск не воспользовался предоставленными ему шансами на исправление, ему будет сложно отстаивать свои интересы в суде.