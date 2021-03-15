Акціонер Tesla подав до суду на Ілона Маска

Главу компанії звинувачують в нанесенні матеріального збитку інвесторам публікацією безконтрольних твітів.

Акціонер Tesla Чейз Гарріті звинувачує главу компанії Ілона Маска в публікації безвідповідальних твітів, які наражають компанію на фінансові ризики і призводять до збитків на мільярди доларів.

У 105-сторінковому позові, поданому до суду американського штату Делавер, Гарріті вказав, що керівництво компанії не здатне контролювати активність Маска в соціальних мережах, як того вимагає угода з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) 2018 року. Цією угодою передбачалася виплата компанією $40 мільйонів компенсації інвесторам, які постраждали через твіти Маска про викуп акцій Tesla і перетворення компанії на приватну. З них $20 млн глава компанії повинен був виплатити з особистих заощаджень.

Але навіть мільйонні штрафи не змусили Маска бути більш стриманим у своїх публічних висловлюваннях. У 2019, через кілька місяців після укладення досудової угоди, його звинуватили в порушення умов угоди: всі свої твіти він повинен був погоджувати з керівництвом компанії. Як повідомлялося, для здійснення контролю в раду директорів компанії введуть двох незалежних топ-менеджерів, і створять комітет незалежних директорів при раді. За словами позивача, це не відповідає дійсності. У Tesla змушують мовчати всіх, хто покликаний протистояти Маску та захищати інтереси інвесторів.

Як зазначив у своєму позові Чейз Гарріті, у травні 2020 року в своїй публікації Маск припустив, що котирування акцій компанії завищені. Цим твітом він за один день знизив ринкову капіталізацію Tesla майже на $14 млрд.

За думку аналітиків Bloomberg Law, з огляду на те, що Маск не скористався наданими йому шансами на виправлення, йому буде складно відстоювати свої інтереси в суді.