Фанат создал гоночный Mercedes-Benz W196 из кубиков Lego

Если набор получит поддержку у любителей конструктора, компания выпустит его в свободную продажу.

Датская компания Lego, выпускающая одноименный конструктор, периодически радует новыми интересными новинками. Когда же фанатам надоедает ждать "особого" случая, они начинают креативить сами. Именно это произошло с одним из поклонников Lego. Свою, казалось бы, сумасшедшую идею, он реализовал на площадке Lego Ideas.

Объектом страсти пользователя с ником LEnoGO стал легендарный гоночный болид Mercedes-Benz W196R, дважды выигрывавший чемпионат мира Формулы 1 в 1954-55 годах. За рулем этой модели выступали лучшие гонщики того времени — британец Стирлинг Мосс и непревзойденный аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио, завоевавший на W196R два из своих пяти чемпионских титулов.

Автор создал модель в масштабе 1:8, и она выглядит максимально реалистично. Это одна из лучших копий автомобиля из Lego, ею можно любоваться часами.

[ + – ] Фото: Lego Ideas

Для создания игрушечной копии понадобилось 1600 деталей и много свободного времени. Сколько именно, не уточняется. В результате автомобиль может похвастаться подвижными воздухозаборниками и съемным капотом. Автор скрупулезно проработал все детали, включая самые мелкие. Это хорошо видно по оформлению кресла пилота.

Габариты модели: длина — 54,5 см, ширина — 21,5 см, высота — 14 см. Вес составляет около 1,6 кг.

[ + – ] Фото: Lego Ideas

Оригинальный болид Mercedes-Benz W196R оснащался рядным восьмицилиндровым двигателем мощностью 340 л.с. с впрыском топлива вместо привычных карбюраторов. В то время это был единственный автомобиль Формулы-1 с такой системой питания, что давало ему значительное преимущество перед машинами с карбюраторными моторами.

[ + – ] Оригинальный автомобиль Mercedes-Benz W196R, пилотируемый Хуаном-Мануэлем Фанхио. Фото: Mercedes-Benz

В 2013 году Mercedes-Benz W196R снова вошел в историю, став на то время самым дорогим автомобилем в истории автомобилестроения: на аукционе Bonhams один из сохранившихся болидов был продан частному коллекционеру за 29,6 млн долларов.

Самое интересное, что компания Lego вполне может начать выпуск подобного набора. Для этого работа автора должна собрать определенное количество одобрений. Отдать свой голос может каждый желающий, проголосовав на странице проекта Lego Ideas.