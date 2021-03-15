Фанат створив гоночний Mercedes-Benz W196 з кубиків Lego

Якщо набір отримає підтримку у любителів конструктора, компанія випустить його у вільний продаж.

Датська компанія Lego, що випускає однойменний конструктор, періодично радує новими цікавими новинками. Коли ж фанатам набридає чекати "особливого" випадку, вони починають креативити самі. Саме це сталося з одним із шанувальників Lego. Свою, здавалося б, божевільну ідею, він реалізував на майданчику Lego Ideas.

Об'єктом пристрасті користувача з ніком LEnoGO став легендарний гоночний болід Mercedes-Benz W196R, який двічі вигравав чемпіонат світу Формули 1 у 1954-55 роках. За кермом цієї моделі виступали кращі гонщики того часу — британець Стірлінг Мосс і неперевершений аргентинець Хуан-Мануель Фанхіо, який завоював на W196R два зі своїх п'яти чемпіонських титулів.

Автор створив модель в масштабі 1:8, і вона виглядає максимально реалістично. Це одна з кращих копій автомобіля з Lego, нею можна милуватися годинами.

[ + – ] Фото: Lego Ideas

Для створення іграшкової копії знадобилося 1600 деталей і багато вільного часу. Скільки саме, не уточнюється. В результаті автомобіль може похвалитися рухливими повітрозабірниками і знімним капотом. Автор скрупульозно пропрацював всі деталі, включаючи найдрібніші. Це добре видно з оформлення крісла пілота.

Габарити моделі: довжина — 54,5 см, ширина — 21,5 см, висота — 14 см. Вага становить близько 1,6 кг.

[ + – ] Фото: Lego Ideas

Оригінальний болід Mercedes-Benz W196R оснащувався рядним восьмициліндровим двигуном потужністю 340 к.с. з уприскуванням палива замість звичних карбюраторів. У той час це був єдиний автомобіль Формули-1 з такою системою харчування, що давало йому значну перевагу перед машинами з карбюраторними двигунами.

[ + – ] Оригінальний автомобіль Mercedes-Benz W196R, пілотований Хуаном-Мануелем Фанхіо. Фото: Mercedes-Benz

У 2013 році Mercedes-Benz W196R знову увійшов в історію, ставши на той час найдорожчим автомобілем в історії автомобілебудування: на аукціоні Bonhams один зі збережених болідів продали приватному колекціонерові за 29,6 млн доларів.

Найцікавіше, що компанія Lego цілком може почати випуск подібного набору. Для цього робота автора повинна зібрати певну кількість схвалень. Віддати свій голос може кожен охочий, проголосувавши на сторінці проекту Lego Ideas.