Toyota готовит электрическую альтернативу своему кроссоверу RAV4

Официальная премьера машины состоится в апреле на автосалоне в Шанхае.

Компания Toyota анонсировала премьеру своего первого полностью электрического кроссовера, который явится публике на предстоящем автосалоне в Шанхае, запланированном на 19–28 апреля 2021 года.

Опубликованный производителем тизер модели приоткрывает некоторые подробностями о новинке. В частности, электромобиль построен на новой модульной платформа e-TNGA, разработанной Toyota совместно с Subaru. Эта "тележка" с унифицированными моторными модулями позволяет строить передне-, задне- или полноприводные модели и устанавливать аккумуляторные блоки различной емкости.

По предварительной информации, кроссовер получит 290-сильную силовую установку и полный привод. Запас хода электромобиля составит около 500 км. Время зарядки батареи от 0 до 100% емкости – всего 10 минут при условии подключения к высокоскоростному терминалу постоянного тока. Точные характеристики компания обнародует ближе ко времени дебюта.

[ + – ] Патентное изображение первого электрокроссовера Toyota, позволяющее получить представление о внешности машины. Фото: Toyota

Судя по опубликованному ранее патентному изображению, первый электрический кроссовер Toyota получит рельефный капот, наклоненное лобовое стекло, плавно переходящее в покатую крышу, небольшой задний спойлер и массивные черные накладки на колесных арках. Габаритами электрическая новинка будет сравнима с Toyota RAV4.

В соответствии с планом компании, в ближайшие годы Toyota выпустит пять электрических моделей на платформе e-TNGA: три кроссовера, седан и минивэн. Также к розетке планируют подключить "каблучки" ProAce и ProAce City.