Toyota готує електричну альтернативу своєму кросоверу RAV4

Офіційна прем'єра машини відбудеться у квітні в автосалоні в Шанхаї.

Компанія Toyota анонсувала прем'єру свого першого повністю електричного кросовера, який з'явиться публіці в майбутньому автосалоні в Шанхаї, запланованому на 19-28 квітня 2021 року.

Опублікований виробником тизер моделі відкриває деякі подробицями про новинку. Зокрема, електромобіль побудований на новій модульній платформі e-TNGA, розробленій Toyota спільно з Subaru. Цей "візок" з уніфікованими моторними модулями дозволяє будувати передньо-, задньо або повнопривідні моделі та установлення акумуляторних блоків різної ємності.

За попередньою інформацією, кросовер отримає 290-сильну силову установку і повний привід. Запас ходу електромобіля буде близько 500 км. Час зарядження батареї від 0 до 100% ємності — усього 10 хвилин за умови підключення до високошвидкісного терміналу постійного струму. Точні характеристики компанія оприлюднить ближче до часу дебюту.

[ + – ] Патентне зображення першого електрокросовера Toyota, що дозволяє отримати уявлення про зовнішність машини. Фото: Toyota

Судячи з опублікованого раніше патентного зображення, перший електричний кросовер Toyota отримає рельєфний капот, нахилене лобове скло, що плавно переходить у похилий дах, невеликий задній спойлер і масивні чорні накладки на колісних арках. Габаритами електрична новинка буде порівнянна з Toyota RAV4.

Відповідно до плану компанії, у найближчі роки Toyota випустить п'ять електричних моделей на платформі e-TNGA: три кросовери, седан і мінівен. Також до розетки планують підключити "каблучки" ProAce і ProAce City.