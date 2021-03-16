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Toyota готує електричну альтернативу своєму кросоверу RAV4

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Перший електричний кросовер Toyota
Фото: Toyota | Прем'єра першого електрокросовера Toyota відбудеться в автосалоні в Шанхаї

Офіційна прем'єра машини відбудеться у квітні в автосалоні в Шанхаї.

Компанія Toyota анонсувала прем'єру свого першого повністю електричного кросовера, який з'явиться публіці в майбутньому автосалоні в Шанхаї, запланованому на 19-28 квітня 2021 року.

Опублікований виробником тизер моделі відкриває деякі подробицями про новинку. Зокрема, електромобіль побудований на новій модульній платформі e-TNGA, розробленій Toyota спільно з Subaru. Цей "візок" з уніфікованими моторними модулями дозволяє будувати передньо-, задньо або повнопривідні моделі та установлення акумуляторних блоків різної ємності.

За попередньою інформацією, кросовер отримає 290-сильну силову установку і повний привід. Запас ходу електромобіля буде близько 500 км. Час зарядження батареї від 0 до 100% ємності — усього 10 хвилин за умови підключення до високошвидкісного терміналу постійного струму. Точні характеристики компанія оприлюднить ближче до часу дебюту.

Електричний кросовер Toyota
Патентне зображення першого електрокросовера Toyota, що дозволяє отримати уявлення про зовнішність машини. Фото: Toyota

Судячи з опублікованого раніше патентного зображення, перший електричний кросовер Toyota отримає рельєфний капот, нахилене лобове скло, що плавно переходить у похилий дах, невеликий задній спойлер і масивні чорні накладки на колісних арках. Габаритами електрична новинка буде порівнянна з Toyota RAV4.

Відповідно до плану компанії, у найближчі роки Toyota випустить п'ять електричних моделей на платформі e-TNGA: три кросовери, седан і мінівен. Також до розетки планують підключити "каблучки" ProAce і ProAce City.