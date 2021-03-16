BMW представила самообучающуюся мультимедийную систему (видео)

Главные особенности продвинутого комплекса BMW iDrive 8 — облачные сервисы, самообучаемость и голосовое управление.

Компания BMW представила новую версию фирменного мультимедийного комплекса BMW iDrive 8, который в дальнейшем появится как в моделях с электрическими силовыми установками, так и с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Впервые новая мультимедийка засветилась еще год назад, во время виртуальной презентации концепта BMW i4. Позже система iDrive 8 появилась в прототипе iNext, на базе которого построен новый кроссовер BMW iX, первый серийный автомобиль в мире с поддержкой продвинутой версии технологии Apple Car Key. Обязательным ее атрибутом стали изогнутый дисплей и необычная "хрустальная" шайба-контроллер.

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Основной упор авторы новой версии BMW iDrive сделали на облачные сервисы и самообучаемость. Отдельно в компании подчеркивают новый уровень языка дизайна, который обеспечит максимальное восприятие сообщений, выводимых на экран.

Центральное место в новом мультимедийном комплексе отведено самообучаемой системе BMW ID, задача которой — отслеживание привычек водителя. На основе этих данных система настроит автомобиль под конкретного пользователя и создаст уникальные предложения по использованию необходимых функций.

Пока профиль My Modes содержит информацию о параметрах кресел, визуальном оформлении системы, предпочтениях в музыке и дорожных маршрутах. Также в нем хранится информация о режимах трансмиссии. Их три — Efficient, Sport и Personal, но в дальнейшем обещают добавить новые. При желании настройки профиля My Modes можно применить к другому автомобилю через облачное хранилище.

[ + – ] Фото: BMW

Для управления навигацией, музыкой, фарами, климат-контролем, окнами, затемнением панорамной крыши и многим другими функции предусмотрен голосовой ассистент BMW Intelligent Personal Assistant. Его можно использовать и как ключ для активации всей системы. Также в наличии поддержка BMW Maps, что позволяет навигационной системе прокладывать маршруты с учетом привычек владельца автомобиля, расположения парковок, зарядных и заправочных станций.

[ + – ] Фото: BMW

Климат-контроль создает микроклимат в салоне на основе данных более чем 440 миллионов поездок клиентов BMW со всего мира. При этом система учитывает количество людей в салоне, интенсивность и направление солнечного света, а личные предпочтительные варианты настроек можно добавить вручную.

Обновлять комплекс обещают «по воздуху». Загрузка данных, необходимых для частичной автономности и систем помощи водителю, возложена на технологию Remote Software Upgrade. Кроме того, появление новой операционной системы выведет на новый уровень использование магазина BMW ConnectedDrive.