BMW представила самонавчальну мультимедійну систему (відео)

Головні особливості просунутого комплексу BMW iDrive 8 — хмарні сервіси, самонавчання і голосове управління.

Компанія BMW представила нову версію фірмового мультимедійного комплексу BMW iDrive 8, який в подальшому з'явиться як у моделях з електричними силовими установками, так і з традиційними двигунами внутрішнього згоряння.

Вперше нова мультимедійка засвітилася ще рік тому, під час віртуальної презентації концепту BMW i4. Пізніше система iDrive 8 з'явилася в прототипі iNext, на базі якого побудований новий кросовер BMW iX, перший серійний автомобіль у світі з підтримкою просунутої версії технології Apple Car Key. Обов'язковим її атрибутом стали вигнутий дисплей і незвичайна "кришталева" шайба-контролер.

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Автори нової версії BMW iDrive наголосили на хмарних сервісах і самонавчанні. Окремо в компанії підкреслюють новий рівень мови дизайну, який забезпечить максимальне сприйняття повідомлень, що виводяться на екран.

Центральне місце в новому мультимедійному комплексі відведено самонавчальній системі BMW ID, завдання якої — відстеження звичок водія. На основі цих даних система налаштує автомобіль під конкретного користувача та створить унікальні пропозиції з використанню необхідних функцій.

Поки профіль My Modes містить інформацію про параметри крісел, візуальне оформлення системи, переваги в музиці та дорожніх маршрутах. Також у ньому зберігається інформація про режими трансмісії. Їх три — Efficient, Sport і Personal, але в подальшому обіцяють додати нові. За бажанням налаштування профілю My Modes можна застосувати до іншого автомобіля через хмарне сховище.

[ + – ] Фото: BMW

Для управління навігацією, музикою, фарами, клімат-контролем, вікнами, затемненням панорамного даху та багатьма іншими функціями передбачений голосовий асистент BMW Intelligent Personal Assistant. Його можна використовувати і як ключ для активації всієї системи. Також у наявності підтримка BMW Maps, що дозволяє навігаційній системі прокладати маршрути з урахуванням звичок власника автомобіля, розташування парковок, зарядних і заправних станцій.

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Клімат-контроль створює мікроклімат у салоні на основі даних більш ніж 440 мільйонів поїздок клієнтів BMW з усього світу. При цьому система враховує кількість людей в салоні, інтенсивність і напрямок сонячного світла, а особисті кращі варіанти налаштувань можна додати вручну.

Оновлювати комплекс обіцяють «по повітрю». Завантаження даних, необхідних для часткової автономності та систем допомоги водієві, покладене на технологію Remote Software Upgrade. Крім того, поява нової операційної системи виведе на новий рівень використання магазину BMW ConnectedDrive.