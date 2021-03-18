Концерн Jaguar Land Rover научит автомобили бороться с коронавирусом (видео)

Новая климатическая установка, разработанная компанией, сможет уничтожать до 97% вредоносных вирусов и бактерий, включая SARS-CoV-2.

Британский концерн Jaguar Land Rover анонсировал продвинутую систему очистки воздуха для автомобилей. В скором времени ее получат все новые модели производителя. Главная особенность – высокая эффективность очистки подаваемого в салон воздуха: по заявлению производителя, система способна уничтожать большинство вредоносных бактерий и вирусов, в том числе коронавирус SARS-CoV-2, который является разносчика COVID-19.

Тестовый вариант системы использует технологию Panasonic nanoe, которая значительно улучшает качество воздуха. По результатам лабораторного теста в герметичной камере, которая имитировала салон автомобиля, удалось уничтожить 97% вирусов и бактерий.

Эффективность климатической установки подтверждена организацией Texcell. Ее специализация – иммунопрофилирование и вирусное тестирование. Как отмечают специалисты Texcel, было проведено лабораторное испытание, которое длилось около двух часов. В результате новая система очистки воздуха Jaguar Land Rover уничтожила 99,9% вируса-возбудителя коронавируса. Это означает, что ее эффективность значительно превышает предыдущую, примерно в 10 раз.

Таких результатов удалось достичь за счет высокого напряжения для создания большого количества гидроксильных (OH) радикалов, содержащихся в наномолекулах воды. OH-радикалы изменяют структуру белков вирусов и бактерий, тем самым подавляя их рост. По такому же принципу радикалы нейтрализуют и аллергены, делая воздух в салоне автомобиля максимально чистым.