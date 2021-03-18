Концерн Jaguar Land Rover навчить автомобілі боротися з коронавірусом (відео)

Нова кліматична установка, розроблена компанією, зможе знищувати до 97% шкідливих вірусів і бактерій, враховуючи SARS-CoV-2.

Британський концерн Jaguar Land Rover анонсував просунуту систему очищення повітря для автомобілів. Незабаром її отримають всі нові моделі виробника. Головна особливість — висока ефективність очищення подається в салон повітря: за заявою виробника, система здатна знищувати більшість шкідливих бактерій і вірусів, зокрема коронавірус SARS-CoV-2, який є рознощиком COVID-19.

Тестовий варіант системи використовує технологію Panasonic nanoe, яка значно покращує якість повітря. За результатами лабораторного тесту в герметичній камері, яка імітувала салон автомобіля, вдалося знищити 97% вірусів і бактерій.

Ефективність кліматичної установки підтверджена організацією Texcell. Її спеціалізація — імунопрофілювання і вірусне тестування. Як зазначають фахівці Texcel, було проведене лабораторне випробування, яке тривало майже дві години. Унаслідок нова система очищення повітря Jaguar Land Rover знищила 99,9% вірусу-збудника коронавірусу. Це означає, що її ефективність значно перевищує попередню, приблизно в 10 разів.

Таких результатів вдалося досягти за рахунок високої напруги для створення великої кількості гідроксильних (OH) радикалів, що містяться в наномолекулах води. OH-радикали змінюють структуру білків вірусів і бактерій, тим самим пригнічуючи їх ріст. За таким же принципом радикали нейтралізують й алергени, роблячи повітря в салоні автомобіля максимально чистим.