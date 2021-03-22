Дебютировал самый дешевый кроссовер Volkswagen, но цен пока нет

На рынке Европы продажи нового бюджетного кроссовера стартуют осенью 2021 года.

Volkswagen выводит на рынок Европы купеобразный кроссовер Nivus, разработанный бразильским подразделением компании для Южной Америки. На местном рынке премьера модели состоялась в мае 2020 года, в Старом Свете продажи Volkswagen Nivus стартуют во второй 2021 года. По словам генерального директора немецкого концерна Ральфа Брандтштеттера, серийное производство модели наладят на заводе Seat в Барселоне.

[ + – ] Салон Volkswagen Nivus Фото: Volkswagen

Новый кроссовер построен на модульной платформе MQB-A0, которую используют "европейские" хэтчбек Polo и кроссовер T-Cross. Nivus получился крупнее обеих соплатформенных моделей. Габаритная длина Nivus — 4266 мм, высота — 1493 мм, размер колесной базы — 2566 мм. Объем багажного отделения — 415 литров.

Для сравнения, новый Polo достигает в длину 4053 мм, в высоту — 1461 мм, объем багажного отделения — 351 литра. Соответствующие размеры T-Cross — 4108 мм и 1584 мм. Багажник вмещает 385 литров груза. Колесная база обеих моделей — 2551 мм.

[ + – ] Новый Volkswagen Nivus Фото: Volkswagen

Основные узлы и агрегаты Nivus разделил с новым Polo. Европейцам кроссовер предложат с теми же моторами мощностью 90 и 125 л.с., тогда как для стран Южной Америки модель комплектуют "турботройкой" 1.0 TSI, которая на бензине выдает 116 л.с., а на этаноле — 128 л.с. Работает мотор в паре с шестиступенчатым "автоматом".

Цены нового "европейского" Volkswagen Nivus пока не объявлены. Не исключено, что в Европе машина получит другое название.