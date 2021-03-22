Дебютував найдешевший кросовер Volkswagen, але цін поки немає

На ринку Європи продаж нового бюджетного кросовера стартує восени 2021 року.

Volkswagen виводить на ринок Європи купеподібний кросовер Nivus, розроблений бразильським підрозділом компанії для Південної Америки. На місцевому ринку прем'єра моделі відбулася в травні 2020 року, у Старому Світі продаж Volkswagen Nivus стартує у другій 2021 року. За словами генерального директора німецького концерну Ральфа Брандтштеттера, серійне виробництво моделі налагодять на заводі Seat у Барселоні.

[ + – ] Салон Volkswagen Nivus Фото: Volkswagen

Новий кросовер побудований на модульній платформі MQB-A0, яку використовують "європейські" хетчбек Polo і кросовер T-Cross. Nivus вийшов крупнішим, ніж обидві співплатформенні моделі. Габаритна довжина Nivus — 4 266 мм, висота — 1 493 мм, розмір колісної бази — 2 566 мм. Об'єм багажного відділення — 415 літрів.

Для порівняння, новий Polo сягає в довжину 4 053 мм, у висоту — 1 461 мм, об'єм багажного відділення — 351 літр. Відповідні розміри T-Cross — 4 108 мм і 1 584 мм. Багажник вміщує 385 літрів вантажу. Колісна база обох моделей — 2 551 мм.

[ + – ] Новий Volkswagen Nivus Фото: Volkswagen

Основні вузли й агрегати Nivus розділив із новим Polo. Європейцям кросовер запропонують з тими ж моторами потужністю 90 і 125 к. с., тоді як для країн Південної Америки модель комплектують "турботрійкою" 1.0 TSI, яка на бензині видає 116 к. с., а на етанолі — 128 к. с. Працює мотор разом із шестиступінчастим "автоматом".

Ціни нового "європейського" Volkswagen Nivus поки не оголошені. Не заперечують, що в Європі машина отримає іншу назву.