Производитель смартфонов Xiaomi может выпустить собственный автомобиль

Работы над проектом начнутся в апреле 2021 года.

Китайский производитель смартфонов Xiaomi решил пополнить ряды производителей электромобилей, хотя только месяц назад компания заявляла, что не планирует заниматься выпуском автомобилей.

Как сообщает ITHome, разработки начнутся в течение одного-двух месяцев, а ответственным за проект назначен соучредитель и директор по стратегии Xiaomi Ван Чуань (Wang Chuan). На фоне этой новости акции Xiaomi Group на Гонконгской бирже подросли на 2,6%.

В компанию Ван Чуань пришел в 2012 году на должность главы департамент по разработке телевизоров. Позже он работал в департаменте по кадрам центрального офиса Xiaomi в Китае и в отделе крупной бытовой техники. Именно благодаря Чуаню направление Xiaomi TV стало самым успешным в компании. В руководстве компании уверены, что опыт позволит Xiaomi стать успешной на автомобильном рынке. Интересно, что ранее в СМИ появилась информация, что автомобильное направление возглавит генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun).

По предварительной информации, Ван Чуань уже приступил к поиску сотрудников с опытом работы в автомобилестроении от имени Xiaomi Group. В частности, кандидатов на ключевые посты автомобильного подразделения Xiaomi среди топ-менеджеров разных автомобильных компаний. Кроме того, он изучает технологии и производственные процессы.