Виробник смартфонів Xiaomi може випустити власний автомобіль

Роботи над проектом почнуться в квітні 2021 року.

Китайський виробник смартфонів Xiaomi вирішив поповнити лави виробників електромобілів, хоча тільки місяць тому компанія заявляла, що не планує займатися випуском автомобілів.

Як повідомляє ITHome, розробки почнуться протягом одного-двох місяців, а відповідальним за проект призначений співзасновник і директор зі стратегії Xiaomi Ван Чуань (Wang Chuan). На тлі цієї новини акції Xiaomi Group на Гонконгській біржі підросли на 2,6%.

У компанію Ван Чуань прийшов у 2012 році на посаду глави департаменту з розробки телевізорів. Пізніше він працював у департаменті з кадрів центрального офісу Xiaomi в Китаї та у відділі великої побутової техніки. Саме завдяки Чуаню напрямок Xiaomi TV став найуспішнішим у компанії. У керівництві компанії впевнені, що досвід дозволить Xiaomi стати успішною на автомобільному ринку. Цікаво, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що автомобільний напрям очолить генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun).

За попередньою інформацією, Ван Чуань вже почав шукати співробітників із досвідом роботи в автомобілебудуванні від імені Xiaomi Group. Зокрема, кандидатів на ключові пости автомобільного підрозділу Xiaomi серед топ-менеджерів різних автомобільних компаній. Крім того, він вивчає технології і виробничі процеси.