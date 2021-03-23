Гиперкар Mercedes-AMG Project One наконец показался в серийном обличии (фото, видео)

В презентации новинки принимал участие семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон.

Подразделение Mercedes-AMG показало серийную версию спортивного гиперкара Project One, впервые появившегося на публике еще в сентябре 2017 года на Франкфуртском автосалоне. Видеоролик двухдверки с полноценной гибридной технологией из мира Формулы 1 появился на странице Facebook немецкой компании, а своими впечатлениями о машине поделился семикратный чемпион Формулы-1, британский автогонщик и пилот команды Mercedes-AMG Petronas Льюис Хэмилтон.

Купе с углепластиковым кузовом оснащено силовой установкой в составе высокофорсированного бензинового турбомотора 1.6 V6 и трех электродвигателей. Два из них смонтированы на ДВС: один обеспечивает работу турбокомпрессора, второй вырабатывает электроэнергию и помогает "шестерке" при разгоне. Еще один электромотор установлен на задней оси. Совокупная отдача агрегатов — более 1000 л.с., из них 680 л.с. приходится на бензиновый мотор. Коробка передач — специально разработанный 8-ступенчатый "робот" с одним сцеплением и гидравлическим приводом переключения передач.

[ + – ] Mercedes-AMG Project One. Фото: Mercedes-Benz

Динамические характеристики гиперкара не раскрываются, но уже известно, что он стал самым мощным автомобилем немецкой марки. Ожидается, что с 0 до 100 км/ч Project One сможет ускоряться за 2,5 секунды, до 200 км/ч — не более чем за 6 секунд. Максимальная скорость превысит 350 км/ч.

[ + – ] Mercedes-AMG Project One и Льюис Хэмилтон. Фото: Mercedes

Серийный гиперкар унаследовал от концепта крупные воздухозаборники с U-образными заслонками, плоские светодиодные фары, задний фартук с карбоновыми компонентами и выдвигающийся на высокой скорости передний сплиттер.

Серийное производство Mercedes-AMG One планировалось начать в 2019 году, но адаптация формульных технологий для дорожной модели затянулась. Доставку клиентских автомобилей начнут в конце этого года. Несмотря на минимальный ценник в 2,7 млн евро у каждого из 275 запланированных гиперкаров уже есть владелец. Причем весь тираж раскупили еще в 2017 году.

[ + – ] Mercedes-AMG Project One Фото: Mercedes-Benz

В качестве "комплимента" за задержку каждый из покупателей гиперкара получит специально разработанное купе Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition. Тираж такой машины также ограничат 275 единицами.