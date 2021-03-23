Гіперкар Mercedes-AMG Project One нарешті показався в серійному вигляді (фото, відео)

У презентації новинки брав участь семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон.

Підрозділ Mercedes-AMG показав серійну версію спортивного гіперкара Project One, що вперше зʼявився на публіці ще у вересні 2017 року на Франкфуртському автосалоні. Відеоролик дводверки з повноцінною гібридною технологією зі світу Формули 1 зʼявився на сторінці Facebook німецької компанії, а своїми враженнями про машину поділився семиразовий чемпіон Формули-1, британський автогонщик і пілот команди Mercedes-AMG Petronas Льюїс Гамільтон.

Купе з вуглепластиковим кузовом оснащений силовою установкою в складі високофорсованого бензинового турбомотора 1.6 V6 і трьох електродвигунів. Два з них змонтовані на ДВЗ: один забезпечує роботу турбокомпресора, другий виробляє електроенергію і допомагає "шістці" під час розгону. Ще один електромотор встановлений на задній осі. Сукупна віддача агрегатів — понад 1 000 к. с., із них 680 к. с. припадає на бензиновий мотор. Коробка передач — спеціально розроблений 8-ступінчастий "робот" з одним зчепленням і гідравлічним приводом перемикання передач.

[ + – ] Mercedes-AMG Project One. Фото: Mercedes-Benz

Динамічні характеристики гіперкару не розкриваються, але вже відомо, що він став найпотужнішим автомобілем німецької марки. Очікується, що з 0 до 100 км/год Project One зможе прискорюватися за 2,5 секунди, до 200 км/год — не більше ніж за 6 секунд. Максимальна швидкість перевищить 350 км/ч.

[ + – ] Mercedes-AMG Project One і Льюїс Гамільтон. Фото: Mercedes

Серійний гіперкар успадкував від концепту великі повітрозабірники з U-образними заслінками, плоскі світлодіодні фари, задній фартух із карбоновими компонентами і передній спліттер, який висувається на високій швидкості.

Серійне виробництво Mercedes-AMG One планувалося почати в 2019 році, але адаптація формульних технологій для дорожньої моделі затягнулася. Доставку клієнтських автомобілів почнуть наприкінці цього року. Незважаючи на мінімальний цінник 2,7 млн євро у кожного з 275 запланованих гіперкарів вже є власник. Причому весь тираж розкупили ще в 2017 році.

[ + – ] Mercedes-AMG Project One Фото: Mercedes-Benz

Як "комплімент" за затримку кожен із покупців гіперкару отримає спеціально розроблене купе Mercedes-AMG GT Black Series P One Edition. Тираж такої машини також обмежать 275 одиницями.