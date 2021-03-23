В Киеве запустили условно-бесплатный каршеринг электромобилей

Первые два часа поездки бесплатны, но взять машину могут лишь сотрудники UNIT.City или компаний-резидентов технопарка.

Компания UNIT.City вместе с официальным украинским импортером BMW и Mini запускает сервис U.Go по краткосрочной аренде электромобилей.

Сервис охватит Киев и будет доступен резидентам и сотрудникам парка UNIT.City, имеющим водительское удостоверение. Необходимый минимальный стаж вождения составляет 2 года.

В сервисе будут доступны электрокары BMW i3 и MINI Cooper SE. Для того чтобы взять машину, нет необходимости в длительной регистрации. Верификация пользователя осуществляется в диджитал-ассистенте UNIT.City, после чего можно забронировать электромобиль на удобный свободный слот и в указанное время забрать машину.

Первые два часа пользования машиной бесплатны. Далее плата за поездку взимается с компании-резидента UNIT.City, в которой работает пользователь, заказавший электромобиль. Три часа стоят 199 гривен, каждый следующий обойдется в дополнительные 499 гривен.

На данный момент сервис находится в стадии тестирования.

Как отмечают в UNIT.City, проект U.Go направлен на развитие инновационной мобильности, основанной в том числе на совместном использовании транспорта.

Что до перспектив широкого распространения электромобилей в украинском каршеринге, в ближайшем будущем они весьма туманны. Как считает основатель и владелец каршерингового сервиса Getmancar Тарас Гетманский, специфика бизнес-модели каршеринга и особенности его клиента ограничивают массовое использование электрокаров в ближайшем будущем.